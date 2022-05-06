Софию Сапегу приговорили в Белоруссии к шести годам колонии
Гродненский областной суд в Белоруссии приговорил россиянку Софию Сапегу к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает «БелТА».
Сапегу признали виновной в разжигании социальной вражды и розни, в незаконных действиях в отношении информации о частной жизни и персональных данных, в организации насилия и угрозы его применения в отношении сотрудников органов внутренних дел, а также вмешательстве в деятельность белорусских правоохранителей, журналистов и судей. Сапегу взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
23-летняя Сапега была задержана в мае 2021 г. вместе с Романом Протасевичем, бывшим главным редактором Telegram-канала NEXTA, который признан в Белоруссии экстремистским и террористическим. Сапега и Протасевич находились на борту лайнера Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс над территорией Белоруссии. Самолет был вынужден совершить экстренную посадку в Минске после того, как белорусские авиадиспетчеры сообщили о получении электронного письма о бомбе, заложенной на борту.
После задержания Сапега находилась в СИЗО, с октября 2021 г. — под домашним арестом по месту прописки в белорусской Лиде на квартире родителей. В декабре того же года она направляла белорусскому президенту Александру Лукашенко прошение о помиловании. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда выразил обеспокоенность судьбой Сапеги. По его словам, Москва находилась «в постоянном диалоге» с Минском по этом вопросу.