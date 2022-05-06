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Софию Сапегу приговорили в Белоруссии к шести годам колонии

Ведомости

Гродненский областной суд в Белоруссии приговорил россиянку Софию Сапегу к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает «БелТА».

Сапегу признали виновной в разжигании социальной вражды и розни, в незаконных действиях в отношении информации о частной жизни и персональных данных, в организации насилия и угрозы его применения в отношении сотрудников органов внутренних дел, а также вмешательстве в деятельность белорусских правоохранителей, журналистов и судей. Сапегу взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

23-летняя Сапега была задержана в мае 2021 г. вместе с Романом Протасевичем, бывшим главным редактором Telegram-канала NEXTA, который признан в Белоруссии экстремистским и террористическим. Сапега и Протасевич находились на борту лайнера Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс над территорией Белоруссии. Самолет был вынужден совершить экстренную посадку в Минске после того, как белорусские авиадиспетчеры сообщили о получении электронного письма о бомбе, заложенной на борту.

После задержания Сапега находилась в СИЗО, с октября 2021 г. — под домашним арестом по месту прописки в белорусской Лиде на квартире родителей. В декабре того же года она направляла белорусскому президенту Александру Лукашенко прошение о помиловании. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда выразил обеспокоенность судьбой Сапеги. По его словам, Москва находилась «в постоянном диалоге» с Минском по этом вопросу.

Ранее по теме: В Белоруссии признали террористическим Telegram-канал Nexta

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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