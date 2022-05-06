ЕС продолжит обсуждение шестого пакета антироссийских санкций

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники отмечало, что ЕС предложил отсрочить введение эмбарго на поставки нефти из России для Венгрии, Словакии и Чехии до 2024 г. Все остальные государства — члены ЕС постепенно откажутся от импорта нефти из РФ к концу этого года, как первоначально предлагалось.