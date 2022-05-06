ЕС продолжит обсуждение шестого пакета антироссийских санкций
Евросоюз продолжает обсуждать шестой пакет санкций в отношении России, однако Еврокомиссия уверена, что его удастся согласовать, заявил в ходе брифинга официальный представитель ЕК Эрик Мамер.
«Как мы неоднократно говорили, цель санкций — нанести максимальный урон Кремлю... при этом минимизировать последствия для ЕС и остального мира… Для этого необходимы дискуссии, которые проходят в настоящий момент, но мы уверены, что найдем решение», — заявил Мамер (цитата по «РИА Новости»).
При этом она признала, что в ЕС непросто достигнуть единства по предложенному ЕК эмбарго на поставки российской нефти. По ее словам, в Брюсселе ведутся переговоры с государствами, которые опасаются последствий нефтяного эмбарго, также ведется проработка альтернативных поставок.
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники отмечало, что ЕС предложил отсрочить введение эмбарго на поставки нефти из России для Венгрии, Словакии и Чехии до 2024 г. Все остальные государства — члены ЕС постепенно откажутся от импорта нефти из РФ к концу этого года, как первоначально предлагалось.