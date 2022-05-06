НАТО проведет встречу глав генштабов при участии Украины, Швеции и Финляндии
19 мая НАТО проведет встречу начальников Генштабов, сообщил ТАСС. Во встрече примут участие представители Украины, Швеции, Финляндии и партнеры альянса в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
«Встреча Военного комитета НАТО 19 мая позволит начальникам генеральных штабов 30 государств НАТО обсудить вопросы, имеющие стратегическую важность для альянса», – говорится в заявлении.
Одной из тем встречи станет военная спецоперация России – ей будет полностью посвящена одна из рабочих сессий, в ней примут участие Украина, Швеция и Финляндия. Отдельная встреча запланирована со странами АТР – Австралией, Новой Зеландией, Японией и Южной Кореей.
11 апреля газета The Times со ссылкой на источники сообщила, что Финляндия и Швеция рассматривают вступление в Североатлантический альянс уже этим летом – на эту возможность якобы повлияла ситуация на Украине. Министр иностранных дел Швеции Энн Линде ранее заявляла, что страна может подать заявку до 12 мая. Но часть шведской Социал-демократической партии, составляющей большинство в парламенте страны, выступает за сохранение внеблокового статуса Швеции и невступление в альянс.
Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что воспользуется правом вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО, если вопрос будет решаться на президентском уровне – до решения существующих проблем на Балканах.