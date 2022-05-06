НАТО проведет встречу глав генштабов при участии Украины, Швеции и Финляндии

11 апреля газета The Times со ссылкой на источники сообщила, что Финляндия и Швеция рассматривают вступление в Североатлантический альянс уже этим летом – на эту возможность якобы повлияла ситуация на Украине. Министр иностранных дел Швеции Энн Линде ранее заявляла, что страна может подать заявку до 12 мая. Но часть шведской Социал-демократической партии, составляющей большинство в парламенте страны, выступает за сохранение внеблокового статуса Швеции и невступление в альянс.