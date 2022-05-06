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НАТО проведет встречу глав генштабов при участии Украины, Швеции и Финляндии

Ведомости

19 мая НАТО проведет встречу начальников Генштабов, сообщил ТАСС. Во встрече примут участие представители Украины, Швеции, Финляндии и партнеры альянса в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

«Встреча Военного комитета НАТО 19 мая позволит начальникам генеральных штабов 30 государств НАТО обсудить вопросы, имеющие стратегическую важность для альянса», – говорится в заявлении.

Одной из тем встречи станет военная спецоперация России – ей будет полностью посвящена одна из рабочих сессий, в ней примут участие Украина, Швеция и Финляндия. Отдельная встреча запланирована со странами АТР – Австралией, Новой Зеландией, Японией и Южной Кореей.

11 апреля газета The Times со ссылкой на источники сообщила, что Финляндия и Швеция рассматривают вступление в Североатлантический альянс уже этим летом – на эту возможность якобы повлияла ситуация на Украине. Министр иностранных дел Швеции Энн Линде ранее заявляла, что страна может подать заявку до 12 мая. Но часть шведской Социал-демократической партии, составляющей большинство в парламенте страны, выступает за сохранение внеблокового статуса Швеции и невступление в альянс.

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что воспользуется правом вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО, если вопрос будет решаться на президентском уровне – до решения существующих проблем на Балканах.

 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных