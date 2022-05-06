В Латвии заявили о планах Украины ударить по Крымскому мосту 9 мая

Крымский мост был достроен в 2019 г. и соединил Крымский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу. Мост состоит из двух параллельных конструкций — автомобильного и железнодорожного моста длиной 19 км. Крымский мост стал самым длинным мостом в России. В 2020 г. ЕС ввел санкции в отношении двух человек и четырех компаний, которые участвовали в строительстве моста.