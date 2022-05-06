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В Латвии заявили о планах Украины ударить по Крымскому мосту 9 мая

Ведомости

Представитель вооруженных сил Латвии Янис Слайдиньш заявил, что появилась информация о планах Украины ударить по Крымскому мосту 9 мая. После поставок вооружений с Запада у страны появилась такая возможность, добавил он.

«Это очень интересно, появилась информация, что 9 мая Украина планирует нанести удар по Крымскому мосту. Такую возможность надо иметь в виду, поскольку после поставок от западных стран у Украины есть такая возможность нанести удар по этому очень стратегически важному мосту, по которому из России прибывает снабжение для южного направления вооруженных сил», — заявил Слайдиньш (цитата по «РИА Новости»).

Ранее украинские СМИ сообщили, что Киев планирует нанести удар по Крымскому мосту 9 мая. В апреле глава СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина планирует совершить ракетный удар по мосту, если будет такая возможность.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова Данилова анонсом теракта. По его словам, заявление украинской стороны подлежит «правовой оценке с последующим наказанием». Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти будут пресекать все попытки нанести ущерб Крымскому мосту.

Крымский мост был достроен в 2019 г. и соединил Крымский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу. Мост состоит из двух параллельных конструкций — автомобильного и железнодорожного моста длиной 19 км. Крымский мост стал самым длинным мостом в России. В 2020 г. ЕС ввел санкции в отношении двух человек и четырех компаний, которые участвовали в строительстве моста.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных