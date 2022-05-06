В Латвии заявили о планах Украины ударить по Крымскому мосту 9 мая
Представитель вооруженных сил Латвии Янис Слайдиньш заявил, что появилась информация о планах Украины ударить по Крымскому мосту 9 мая. После поставок вооружений с Запада у страны появилась такая возможность, добавил он.
«Это очень интересно, появилась информация, что 9 мая Украина планирует нанести удар по Крымскому мосту. Такую возможность надо иметь в виду, поскольку после поставок от западных стран у Украины есть такая возможность нанести удар по этому очень стратегически важному мосту, по которому из России прибывает снабжение для южного направления вооруженных сил», — заявил Слайдиньш (цитата по «РИА Новости»).
Ранее украинские СМИ сообщили, что Киев планирует нанести удар по Крымскому мосту 9 мая. В апреле глава СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина планирует совершить ракетный удар по мосту, если будет такая возможность.
Крымский мост был достроен в 2019 г. и соединил Крымский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу. Мост состоит из двух параллельных конструкций — автомобильного и железнодорожного моста длиной 19 км. Крымский мост стал самым длинным мостом в России. В 2020 г. ЕС ввел санкции в отношении двух человек и четырех компаний, которые участвовали в строительстве моста.