Минобороны заявило об уничтожении вооружения из США и ЕС на Украине
Российские Вооруженные силы уничтожили в Харьковской области крупное скопление военной техники, поступившей из США и Европы, говорится в заявлении Минобороны России.
«В районе железнодорожной станции Богодухов Харьковской области уничтожено крупное скопление поступивших из США и европейских стран вооружения и военной техники», — рассказали в оборонном ведомстве.
Удары были нанесены оперативно-тактической и армейской авиацией. В результате выведены из строя 48 единиц вооружения и военной техники, уничтожены до 280 националистов, утверждает Минобороны.
Помимо этого за последние сутки ВС РФ поразили ракетами склад боеприпасов в ДНР, а средства ПВО за ночь сбили 13 украинских беспилотников. Над Изюмом были перехвачены три украинские баллистические ракеты «Точка-У» и девять реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч», отмечает министерство.
Ранее Минобороны сообщало об уничтожении западной техники на Украине 1 мая. Тогда ракеты «Оникс» ударили по ангару с вооружением и боеприпасами на военном аэродроме в районе Одессы, также была разрушена взлетно-посадочная полоса.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.