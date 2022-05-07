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Минобороны заявило об уничтожении вооружения из США и ЕС на Украине

Ведомости

Российские Вооруженные силы уничтожили в Харьковской области крупное скопление военной техники, поступившей из США и Европы, говорится в заявлении Минобороны России. 

«В районе железнодорожной станции Богодухов Харьковской области уничтожено крупное скопление поступивших из США и европейских стран вооружения и военной техники», — рассказали в оборонном ведомстве.

Удары были нанесены оперативно-тактической и армейской авиацией. В результате выведены из строя 48 единиц вооружения и военной техники, уничтожены до 280 националистов, утверждает Минобороны. 

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Помимо этого за последние сутки ВС РФ поразили ракетами склад боеприпасов в ДНР, а средства ПВО за ночь сбили 13 украинских беспилотников. Над Изюмом были перехвачены три украинские баллистические ракеты «Точка-У» и девять реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч», отмечает министерство. 

Ранее Минобороны сообщало об уничтожении западной техники на Украине 1 мая. Тогда ракеты «Оникс» ударили по ангару с вооружением и боеприпасами на военном аэродроме в районе Одессы, также была разрушена взлетно-посадочная полоса.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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