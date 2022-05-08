Минобороны заявило об уничтожении корвета ВМС Украины

Помимо этого российские средства противовоздушной обороны уничтожили над островом Змеиный два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолет Ми-24 воздушных сил Украины, а в районе Одессы сбили беспилотник «Байрактар-ТБ2». Всего за сутки в этом районе ПВО уничтожили четыре самолета и четыре вертолета, три беспилотника и один десантно-штурмовой катер ВМС Украины, сообщили в министерстве.