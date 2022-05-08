Минобороны заявило об уничтожении корвета ВМС Украины
Высокоточные ракеты воздушного базирования ВКС России в ночь на воскресенье уничтожили украинский военный корабль, командный пункт механизированной бригады и узел связи военного аэродрома «Червоноглинское», сообщило Минобороны.
«Уничтожен командный пункт механизированной бригады в районе Пятихатка Харьковской области и узел связи военного аэродрома «Червоноглинское» в районе населенного пункта Арциз. Также в районе Одессы уничтожен корвет ВМС Украины проекта 1241», — говорится в сообщении ведомства.
Помимо этого российские средства противовоздушной обороны уничтожили над островом Змеиный два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолет Ми-24 воздушных сил Украины, а в районе Одессы сбили беспилотник «Байрактар-ТБ2». Всего за сутки в этом районе ПВО уничтожили четыре самолета и четыре вертолета, три беспилотника и один десантно-штурмовой катер ВМС Украины, сообщили в министерстве.
По данным Минобороны, 130 военных объектов на Украине были поражены оперативно-тактической и армейской авиацией. Среди них три пункта управления, 123 района сосредоточения личного состава и военной техники, две артиллерийские батареи на огневых позициях и два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. «В результате ударов уничтожены до 420 националистов, выведены из строя 55 единиц военной техники», — заявили в министерстве.
Накануне Минобороны заявило об уничтожении вооружения из США и ЕС в Харьковской области. Удары были нанесены оперативно-тактической и армейской авиацией. В результате были выведены из строя 48 единиц вооружения и военной техники, уничтожены до 280 националистов, сообщало ведомство.