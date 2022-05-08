Шойгу вручил медали Героя России двум участникам спецоперации на Украине
Министр обороны России Сергей Шойгу вручил медали «Золотая звезда» двум участникам военной операции на Украине, сообщает оборонное ведомство. Звания Героя России удостоены заместитель командира штурмового авиационного полка подполковник Дмитрий Литвинов и штурман истребительного авиационного полка майор Виктор Дудин.
Церемония вручения военнослужащим госнаград прошла сегодня в Национальном центре управления обороной РФ.
«Генерал армии Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды российским военнослужащим, проявившим героизм при выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик», — говорится в сообщении военного ведомства.
В Минобороны объяснили решение наградить участников спецоперации. Так, Литвинов «спас жизнь своему боевому товарищу, сохранив при этом авиационную технику». По данным ведомства, подполковник вылетел в составе пары штурмовиков Су-25 для уничтожения ротного опорного пункта националистов. В результате ракетного обстрела у самолета вышел из строя левый двигатель, произошла потеря управления. Литвинов перестроился за подбитый самолет и помог второму летчику частично восстановить управление.
«В этот момент по подбитому самолету была выпущена вторая ракета. Понимая, что самолет не выдержит еще одного попадания, летчик не раздумывая принял единственно правильное решение — прикрыть коллегу своим самолетом: зашел ему в хвост и отстрелил инфракрасные ловушки, которые увели выпущенную ракету от самолета», — рассказали в Минобороны.
Виктор Дудин 24 февраля предотвратил нанесение удара по российским войскам, уничтожив истребитель ВСУ Су-27, также штурман поразил ракетой мобильные зенитные ракетные комплексы «Бук-М1», говорится в сообщении.
28 февраля майор сумел перехватить два украинских Су-27, которые приближались для нанесения авиационного удара. «На высоте 10 000 м, искусно выполнив маневр и заняв выгодное положение, штурман, продемонстрировав высочайшее мастерство, первой ракетой поразил противника. Затем пара российских истребителей, обнаружив второй уходящий самолет, поразила его перекрестным огнем», — сообщили в министерстве.
11 марта Шойгу вручил государственные награды российским военным, отличившимся в ходе специальной операции на Украине, — звезду Героя России, орден Мужества и 10 медалей «За отвагу». Звание Героя России было присвоено командиру танковой роты 126-й отдельной бригады береговой обороны старшему лейтенанту Антону Старостину. Как сообщили в Минобороны, во время захвата переправы через реку Днепр экипаж танка под его руководством в числе первых ворвался на мост и обеспечил прорыв основных сил для захвата и удержания района дамбы Северо-Крымского канала.