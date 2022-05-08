Шойгу вручил медали Героя России двум участникам спецоперации на Украине

11 марта Шойгу вручил государственные награды российским военным, отличившимся в ходе специальной операции на Украине, — звезду Героя России, орден Мужества и 10 медалей «За отвагу». Звание Героя России было присвоено командиру танковой роты 126-й отдельной бригады береговой обороны старшему лейтенанту Антону Старостину. Как сообщили в Минобороны, во время захвата переправы через реку Днепр экипаж танка под его руководством в числе первых ворвался на мост и обеспечил прорыв основных сил для захвата и удержания района дамбы Северо-Крымского канала.