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Президент Германии заявил о крахе мечты о «едином европейском доме»

Ведомости

Мечта о «едином европейском доме» потерпела крах, а ее место занял кошмар, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на конгрессе Ассоциации немецких профсоюзов (DGB), передает ТАСС.

«Михаил Горбачев дал нам перспективу создания единого европейского дома. Но сегодня, в это 8 мая, мечта о едином европейском доме потерпела крах, ее место занял кошмар. Это 8 мая — День войны», — заявил Штайнмайер, назвав происходящее на Украине «эпохальным сломом». 

В своей речи президент Германии также поблагодарил союзников, которые освобождали страну от нацизма 77 лет назад. По его словам, немцы отмечают 8 мая как День освобождения и День благодарности. 

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Освобождение для Германии пришло извне, а «до внутреннего освобождения предстоял еще долгий путь», добавил Штайнмайер.

Он поблагодарил жителей Германии за солидарность с Украиной, заявив, что от войны снова бегут миллионы людей. Происходящее в этой стране повлекло за собой проблемы и для ФРГ: нарушились цепочки поставок, выросли цены на продукты питания, энергоносители и горючее, подчеркнул глава ФРГ. По его словам, люди в Германии поддерживают санкции против РФ, однако испытывают страх перед инфляцией и возможной потерей миллионов рабочих мест.

«Демократия имеет для нас важнейшее значение, ее защита имеет свою цену. Она имеет свою цену для нашей экономики», — сказал Штайнмайер.

В конце марта президент ФРГ заявил, что вызванные ситуацией на Украине трудности коснутся и жителей Германии, а страну ожидают «сложные дни». Канцлер Германии Олаф Шольц также говорил о необходимости учитывать обратный эффект от санкций в отношении России на страны, которые их ввели. Такой эффект, по его словам, должен быть «преодолимым». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных