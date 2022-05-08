Президент Германии заявил о крахе мечты о «едином европейском доме»
Мечта о «едином европейском доме» потерпела крах, а ее место занял кошмар, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на конгрессе Ассоциации немецких профсоюзов (DGB), передает ТАСС.
«Михаил Горбачев дал нам перспективу создания единого европейского дома. Но сегодня, в это 8 мая, мечта о едином европейском доме потерпела крах, ее место занял кошмар. Это 8 мая — День войны», — заявил Штайнмайер, назвав происходящее на Украине «эпохальным сломом».
В своей речи президент Германии также поблагодарил союзников, которые освобождали страну от нацизма 77 лет назад. По его словам, немцы отмечают 8 мая как День освобождения и День благодарности.
Освобождение для Германии пришло извне, а «до внутреннего освобождения предстоял еще долгий путь», добавил Штайнмайер.
Он поблагодарил жителей Германии за солидарность с Украиной, заявив, что от войны снова бегут миллионы людей. Происходящее в этой стране повлекло за собой проблемы и для ФРГ: нарушились цепочки поставок, выросли цены на продукты питания, энергоносители и горючее, подчеркнул глава ФРГ. По его словам, люди в Германии поддерживают санкции против РФ, однако испытывают страх перед инфляцией и возможной потерей миллионов рабочих мест.
«Демократия имеет для нас важнейшее значение, ее защита имеет свою цену. Она имеет свою цену для нашей экономики», — сказал Штайнмайер.
В конце марта президент ФРГ заявил, что вызванные ситуацией на Украине трудности коснутся и жителей Германии, а страну ожидают «сложные дни». Канцлер Германии Олаф Шольц также говорил о необходимости учитывать обратный эффект от санкций в отношении России на страны, которые их ввели. Такой эффект, по его словам, должен быть «преодолимым».