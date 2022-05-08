Президент Германии заявил о крахе мечты о «едином европейском доме»

Он поблагодарил жителей Германии за солидарность с Украиной, заявив, что от войны снова бегут миллионы людей. Происходящее в этой стране повлекло за собой проблемы и для ФРГ: нарушились цепочки поставок, выросли цены на продукты питания, энергоносители и горючее, подчеркнул глава ФРГ. По его словам, люди в Германии поддерживают санкции против РФ, однако испытывают страх перед инфляцией и возможной потерей миллионов рабочих мест.