Путин призвал соседние страны не допустить возрождения нацизма

Отдельно российский президент обратился к главам ДНР и ЛНР. По его словам, сегодня военнослужащие «плечом к плечу сражаются за освобождение родной земли от нацистской скверны». Путин выразил уверенность, что, «как и в 1945 г., победа будет за нами».