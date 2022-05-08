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Путин призвал соседние страны не допустить возрождения нацизма

Ведомости

Президент России Владимир Путин направил поздравления по случаю 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Послания, в которых российский президент призвал не допустить возрождения нацизма, адресованы более десяти странам, а также Донецкой и Луганской народным республикам и Южной Осетии, сообщается на сайте Кремля.

Путин направил поздравления лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, ДНР и ЛНР, а также народам Грузии и Украины.

Президент заявил о признательности и уважении воинам и труженикам тыла, которые «ценой неисчислимых жертв и лишений сокрушили нацизм», и пожелал новым поколениям быть достойными памяти своих отцов и дедов.

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«Сегодня общий долг – не допустить возрождения нацизма, принесшего столько страданий людям разных стран. Необходимо сохранять и передавать потомкам правду о событиях военных лет, общие духовные ценности и традиции братской дружбы», – говорится в посланиях. 

Отдельно российский президент обратился к главам ДНР и ЛНР. По его словам, сегодня военнослужащие «плечом к плечу сражаются за освобождение родной земли от нацистской скверны». Путин выразил уверенность, что, «как и в 1945 г., победа будет за нами».

В обращении к ветеранам Великой Отечественной войны и гражданам Украины президент заявил о недопустимости «реванша идейных наследников тех, кто был повержен в Великой Отечественной войне».

Ранее в Кремле подтвердили, что Владимир Путин примет участие в военном параде. «Будет его выступление, также по традиции по завершении парада глава государства возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В этом году Москва не приглашала никого из зарубежных лидеров на празднование Дня Победы, сообщил ранее Песков. Он объяснил это решение тем, что это «не юбилейная дата».

Россия также не приглашена на празднование окончания Второй мировой войны, которое пройдет в Париже 8 мая. Российский посол Алексей Мешков сообщил, что послы и военные атташе ежегодно приглашались на традиционное мероприятие, но в этом году «места не нашлось».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных