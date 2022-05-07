Блинкен заявил о попытках России исказить историю

Блинкен отметил «стойкость и решимость всех солдат и гражданских, которые привели союзников к победе над нацистами» и напомнил об убийстве «десятков миллионов людей в войне, которую вел деспот». По его словам, во время Второй мировой войны народ США объединился с отважными гражданами из других стран, которые мужественно сражались на всех фронтах в Европе, однако эта победа не принесла общей свободы и процветания для всех.