Блинкен заявил о попытках России исказить историю
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что российские власти пытаются «исказить историю в попытках оправдать» проведение специальной военной операции на Украине. Такое мнение он изложил в письменном заявлении по случаю 77-летия окончания Второй мировой войны, передают ТАСС и «РИА Новости».
«По мере того как война вновь бушует в Европе, мы должны укрепить нашу решимость противостоять тем, кто пытается манипулировать исторической памятью для продвижения своих собственных амбиций. Победу союзников над нацистами следует чтить как победу коллективного героизма и самопожертвования», — написал Блинкен.
По его словам, президент России Владимир Путин «пытается исказить историю в попытке оправдать ничем не спровоцированную и жестокую войну против Украины». Госсекретарь США также призвал «говорить правду о прошлом и поддерживать всех тех, кто в настоящее время защищает свободу».
Блинкен отметил «стойкость и решимость всех солдат и гражданских, которые привели союзников к победе над нацистами» и напомнил об убийстве «десятков миллионов людей в войне, которую вел деспот». По его словам, во время Второй мировой войны народ США объединился с отважными гражданами из других стран, которые мужественно сражались на всех фронтах в Европе, однако эта победа не принесла общей свободы и процветания для всех.
«В то время как мы по праву отмечаем освобождение многих стран от нацистов и их пособников, важно, чтобы мы также обращали внимание на тех, кто был вынужден страдать от тирании еще многие десятилетия, пока они наконец не обрели свободу выбирать свой собственный путь», — говорится в заявлении».
В этом году Москва не приглашала никого из зарубежных лидеров на празднование Дня Победы, сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он объяснил это решение тем, что это «не юбилейная дата».
Россия также не приглашена на празднование окончания Второй мировой войны, которое пройдет в Париже 8 мая, сообщали «РИА Новости» со ссылкой на российского посла Алексея Мешкова. По его словам, послы и военные атташе ежегодно приглашались на традиционное мероприятие, но в этом году «места не нашлось».