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Блинкен заявил о попытках России исказить историю

Ведомости

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что российские власти пытаются «исказить историю в попытках оправдать» проведение специальной военной операции на Украине. Такое мнение он изложил в письменном заявлении по случаю 77-летия окончания Второй мировой войны, передают ТАСС и «РИА Новости».

«По мере того как война вновь бушует в Европе, мы должны укрепить нашу решимость противостоять тем, кто пытается манипулировать исторической памятью для продвижения своих собственных амбиций. Победу союзников над нацистами следует чтить как победу коллективного героизма и самопожертвования», — написал Блинкен.

По его словам, президент России Владимир Путин «пытается исказить историю в попытке оправдать ничем не спровоцированную и жестокую войну против Украины». Госсекретарь США также призвал «говорить правду о прошлом и поддерживать всех тех, кто в настоящее время защищает свободу».

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Блинкен отметил «стойкость и решимость всех солдат и гражданских, которые привели союзников к победе над нацистами» и напомнил об убийстве «десятков миллионов людей в войне, которую вел деспот». По его словам, во время Второй мировой войны народ США объединился с отважными гражданами из других стран, которые мужественно сражались на всех фронтах в Европе, однако эта победа не принесла общей свободы и процветания для всех.

«В то время как мы по праву отмечаем освобождение многих стран от нацистов и их пособников, важно, чтобы мы также обращали внимание на тех, кто был вынужден страдать от тирании еще многие десятилетия, пока они наконец не обрели свободу выбирать свой собственный путь», — говорится в заявлении».

В этом году Москва не приглашала никого из зарубежных лидеров на празднование Дня Победы, сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он объяснил это решение тем, что это «не юбилейная дата».

Россия также не приглашена на празднование окончания Второй мировой войны, которое пройдет в Париже 8 мая, сообщали «РИА Новости» со ссылкой на российского посла Алексея Мешкова. По его словам, послы и военные атташе ежегодно приглашались на традиционное мероприятие, но в этом году «места не нашлось».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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