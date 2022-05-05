Путин заявил о востребованности «объективной и глубокой информации»

Он поддержал предложение Древаля разместить просветительский контент общества «Знание» о географии и истории России на телевидении. Также Древаль рассказал о проекте «Умное кино», в рамках которого проводится конкурс документальных сценариев. Такой проект поддержали министерства культуры и образования, компании ВК, «Сбер», «Яндекс» и Фонд развития института интернета, а их руководители выступают в проекте в качестве лекторов. Для развития проекта Древаль предложил Путину также выступить перед его участниками в качестве лектора.