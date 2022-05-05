Газета
Общество

Путин заявил о востребованности «объективной и глубокой информации»

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил о востребованности объективной и важной информации и отметил, что невозможно получать информацию только из «Википедии». Об этом Путин заявил в ходе встречи с гендиректором общества «Знание» Максимом Древалем. 

«Конечно, объективная, важная, глубокая информация, да еще красиво, талантливо поданная, – это очень востребовано, потому что одной "Википедией" невозможно пользоваться <…> Мы сами знаем качество этой информации», — заявил Путин.

Он поддержал предложение Древаля разместить просветительский контент общества «Знание» о географии и истории России на телевидении. Также Древаль рассказал о проекте «Умное кино», в рамках которого проводится конкурс документальных сценариев. Такой проект поддержали министерства культуры и образования, компании ВК, «Сбер», «Яндекс» и Фонд развития института интернета, а их руководители выступают в проекте в качестве лекторов. Для развития проекта Древаль предложил Путину также выступить перед его участниками в качестве лектора.

Ранее мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал Wikimedia Foundation на сумму 5 млн руб. за неудаление запрещенной российским законодательством информации. Среди статей, которые Роскомнадзор потребовал удалить, — информация о спецоперации России на Украине и материал об изготовлении пороха.

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных