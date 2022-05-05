Путин заявил о востребованности «объективной и глубокой информации»
Президент России Владимир Путин заявил о востребованности объективной и важной информации и отметил, что невозможно получать информацию только из «Википедии». Об этом Путин заявил в ходе встречи с гендиректором общества «Знание» Максимом Древалем.
«Конечно, объективная, важная, глубокая информация, да еще красиво, талантливо поданная, – это очень востребовано, потому что одной "Википедией" невозможно пользоваться <…> Мы сами знаем качество этой информации», — заявил Путин.
Он поддержал предложение Древаля разместить просветительский контент общества «Знание» о географии и истории России на телевидении. Также Древаль рассказал о проекте «Умное кино», в рамках которого проводится конкурс документальных сценариев. Такой проект поддержали министерства культуры и образования, компании ВК, «Сбер», «Яндекс» и Фонд развития института интернета, а их руководители выступают в проекте в качестве лекторов. Для развития проекта Древаль предложил Путину также выступить перед его участниками в качестве лектора.
Ранее мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал Wikimedia Foundation на сумму 5 млн руб. за неудаление запрещенной российским законодательством информации. Среди статей, которые Роскомнадзор потребовал удалить, — информация о спецоперации России на Украине и материал об изготовлении пороха.