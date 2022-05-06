Россию не пригласили на празднование окончания Второй мировой войны в Париже
Россия не приглашена на празднование окончания Второй мировой войны, которое пройдет в Париже 8 мая, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на российского посла Алексея Мешкова.
По словам Мешкова, послы и военные атташе ежегодно приглашались на традиционное мероприятие, но в этом году «места не нашлось». «Всегда послы, и военные атташе — сначала Советского союза, потом России, Белоруссии как стран, которые внесли решающий вклад в победу над фашизмом приглашались. В этом году нам места на трибуне не нашлось. Хотя там будут сидеть послы тех стран, которые воевали на стороне гитлеровской Германии», — сказал Мешков журналистам.
В этом году Москва не приглашала никого из зарубежных лидеров на празднование Дня Победы, рассказал 29 апреля журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он объяснил это решение тем, что это «не юбилейная дата».
17 апреля в Казахстане сообщили о том, что в стране традиционная акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате, также власти отказались от проведения военного парада. «Бессмертный полк» также запретили проводить в Ирландии, Великобритании и США. В Штатах под запретом оказалось и возложение цветов к мемориалу «Дух Эльбы».