Россию не пригласили на празднование окончания Второй мировой войны в Париже

По словам Мешкова, послы и военные атташе ежегодно приглашались на традиционное мероприятие, но в этом году «места не нашлось». «Всегда послы, и военные атташе — сначала Советского союза, потом России, Белоруссии как стран, которые внесли решающий вклад в победу над фашизмом приглашались. В этом году нам места на трибуне не нашлось. Хотя там будут сидеть послы тех стран, которые воевали на стороне гитлеровской Германии», — сказал Мешков журналистам.