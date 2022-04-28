В США запретили проведение «Бессмертного полка»
США запретили проведение шествия «Бессмертного полка» и возложение цветов к мемориалу «Дух Эльбы», сообщил сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров.
«Соединенные Штаты не только запретили проведение шествия "Бессмертного полка", но даже возложить традиционные цветы к мемориалу "Дух Эльбы" — и это запрещено», — пояснил Макаров (цитата по ТАСС). По его словам, помимо США разрешение на проведение шествия отозвала и Ирландия, Германия прорабатывает вопрос о проведении альтернативного шествия.
Макаров также отметил, что около 40 государств заявили о возможности проведения шествия, однако из-за текущей обстановки могут возникнуть некоторые сложности. «Надо понимать, что обстановка достаточно резко меняется в мире, поэтому мы полагаем, что в этих государствах, которые заявились, шествие пройдет в полном объеме. Но одновременно ближе к памятной дате, возможно, возникнут запреты», — заключил Макаров.
17 апреля администрация Нур-Султана сообщила, что в Казахстане акция пройдет в онлайн-формате. Мероприятие будет организовано на единой информационной платформе «Бессмертный полк» со страницами в популярных социальных сетях. Власти республики также отказались от проведения военного парада.
Празднование Дня Победы на территории России в этом году пройдет без изменений, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 7 мая состоится генеральная репетиция, 9 мая — сам Парад Победы. В тот же день в Александровском саду пройдет традиционное возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. В традиционном формате состоится в этом году и Шествие «Бессмертного полка».