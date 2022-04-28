В США запретили проведение «Бессмертного полка»

Празднование Дня Победы на территории России в этом году пройдет без изменений, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 7 мая состоится генеральная репетиция, 9 мая — сам Парад Победы. В тот же день в Александровском саду пройдет традиционное возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. В традиционном формате состоится в этом году и Шествие «Бессмертного полка».