«Бессмертный полк» в 2022 году пройдет в традиционном формате

Без изменений в этом году пройдет и празднование Дня Победы, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 7 мая состоится генеральная репетиция, 9 мая — сам Парад Победы. В тот же день в Александровском саду пройдет традиционное возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. На вопрос примет ли глава государства Владимир Путин участие в шествии «Бессмертного полка», если оно состоится 9 мая, Песков не ответил, писал ТАСС.