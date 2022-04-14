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«Бессмертный полк» в 2022 году пройдет в традиционном формате

Ведомости

Шествие «Бессмертного полка» состоится в этом году в обычном формате, сообщил сопредседатель Центрального штаба общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров.

«Шествие "Бессмертного полка" в этом году пройдет в традиционном офлайн-формате», — заявил Макаров (цитата по «РИА Новости»). По словам зампреда комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елены Цунаевой, распечатать портреты героев для шествия можно будет бесплатно в МФЦ и отделениях почты.

Во время акции люди идут с фотографиями своих родственников, которые участвовали в Великой отечественной войне. Впервые акция прошла в Томске в 2012 г. В 2019 г. в акции приняли участие более 10 млн человек. В 2020 и 2021 гг. «Бессмертный полк» прошел в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса.

Без изменений в этом году пройдет и празднование Дня Победы, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 7 мая состоится генеральная репетиция, 9 мая — сам Парад Победы. В тот же день в Александровском саду пройдет традиционное возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. На вопрос примет ли глава государства Владимир Путин участие в шествии «Бессмертного полка», если оно состоится 9 мая, Песков не ответил, писал ТАСС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных