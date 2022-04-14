«Бессмертный полк» в 2022 году пройдет в традиционном формате
Шествие «Бессмертного полка» состоится в этом году в обычном формате, сообщил сопредседатель Центрального штаба общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров.
«Шествие "Бессмертного полка" в этом году пройдет в традиционном офлайн-формате», — заявил Макаров (цитата по «РИА Новости»). По словам зампреда комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елены Цунаевой, распечатать портреты героев для шествия можно будет бесплатно в МФЦ и отделениях почты.
Во время акции люди идут с фотографиями своих родственников, которые участвовали в Великой отечественной войне. Впервые акция прошла в Томске в 2012 г. В 2019 г. в акции приняли участие более 10 млн человек. В 2020 и 2021 гг. «Бессмертный полк» прошел в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса.
Без изменений в этом году пройдет и празднование Дня Победы, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 7 мая состоится генеральная репетиция, 9 мая — сам Парад Победы. В тот же день в Александровском саду пройдет традиционное возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. На вопрос примет ли глава государства Владимир Путин участие в шествии «Бессмертного полка», если оно состоится 9 мая, Песков не ответил, писал ТАСС.