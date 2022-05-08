Bloomberg: послы ЕС не смогли договориться о санкциях против России

Венгрия и Евросоюз не готовы принять предложение Еврокомиссии о введении эмбарго на импорт нефти из России, писала Financial Times со ссылкой на письмо венгерского премьер-министра Виктора Орбана главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен. Орбан тогда заявил, что санкции должны быть приняты в то время, когда все необходимые предварительные условия будут выполнены во всех государствах-членах.