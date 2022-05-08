Bloomberg: послы ЕС не смогли договориться о санкциях против России
Страны Евросоюза не смогли заключить в воскресенье соглашение о санкциях против России, поскольку послам не удалось убедить Венгрию ввести нефтяное эмбарго. В результате задерживается введение всего пакета санкций, пишет Bloomberg.
Венгрия продолжила блокировать предложение ЕС о запрете импорта российской сырой нефти в течение следующих шести месяцев и нефтепродуктов к январю, сообщили знакомые с ходом переговоров источники.
«ЕС предложил Венгрии и Словакии соблюдать санкции до конца 2024 года, а Чехии — до июня того же года, поскольку они сильно зависят от российской нефти», — сообщило агентство.
На прошлой неделе было объявлено, что в рамках шестого пакета санкций европейским компаниям и частным лицам запретят предоставлять и страховать суда для транспортировки нефти в третьи страны, отмечает Bloomberg. Сообщалось, что эти меры вступят в силу в течение трех месяцев.
ЕС также предложил отключить от международной платежной системы SWIFT еще три российских банка, включая Сбербанк, ограничить юридические и физические лица из РФ в покупке недвижимости в Европе и запретить консультировать российские компании.
Помимо этого ограничения хотят ввести против бывшей олимпийской гимнастки Алины Кабаевой, которая, как считают в ЕС, «тесно связана с Владимиром Путиным», и поддерживающего спецоперацию России на Украине патриарха Кирилла. Санкции в случае их одобрения затронут и «десятки военнослужащих».
«В том числе лиц, признанных виновными в сообщениях о военных преступлениях в Буче, а также компаний, поставляющих оборудование, материалы и услуги для российских вооруженных сил», — пишет Bloomberg.
ЕС изначально планировал принять санкций против России до 9 мая. Ожидается, что переговоры продолжатся в ближайшие дни.
Венгрия и Евросоюз не готовы принять предложение Еврокомиссии о введении эмбарго на импорт нефти из России, писала Financial Times со ссылкой на письмо венгерского премьер-министра Виктора Орбана главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен. Орбан тогда заявил, что санкции должны быть приняты в то время, когда все необходимые предварительные условия будут выполнены во всех государствах-членах.
По его словам, предлагаемые санкции потребуют от Венгрии проведения серьезной модернизации альтернативной инфраструктуры поставок и полной реорганизации нефтеперерабатывающих мощностей. При этом уже принятые санкции, по его словам, «отвлекли необходимые национальные ресурсы на избыточные инвестиции в ископаемое топливо», в то время как соответствующее финансирование от Брюсселя доступно Будапешту «только на бумаге».