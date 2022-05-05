Газета
Экономика

Орбан заявил о неготовности Венгрии поддержать эмбарго на российскую нефть

Ведомости

Венгрия и Евросоюз не готовы принять предложение Еврокомиссии о введении эмбарго на импорт нефти из России, передает Financial Times со ссылкой на письмо венгерского премьер-министра Виктора Орбана главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен.

«Ни Венгрия, ни ЕС в целом не готовы принять и реализовать меры, предложенные комиссией. Санкции должны быть приняты в то время, когда все необходимые предварительные условия будут выполнены во всех государствах-членах», — говорится в письме. 

По словам Орбана, предлагаемые санкции потребуют от Венгрии проведения серьезной модернизации альтернативной инфраструктуры поставок и полной реорганизации нефтеперерабатывающих мощностей. При этом уже принятые санкции, по его словам, «отвлекли необходимые национальные ресурсы на избыточные инвестиции в ископаемое топливо», в то время как соответствующее финансирование от Брюсселя доступно Будапешту «только на бумаге». Он также настаивает на том, что ЕК будет виновата в провале евроинтеграции, если продолжит настаивать на введении нефтяного эмбарго.

Орбан ранее заявлял, что не поддержит распространение санкций Евросоюза на нефть и газ из России. Помимо этого, по словам премьера страны, Будапешт планирует выполнять требование России об оплате поставок газа в рублях. «У нас нет никаких трудностей с оплатой в рублях, если россияне попросят нас, мы заплатим рублями», — отметил он.

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что постоянные представители стран ЕС не достигли соглашения по вопросу введения эмбарго на импорт российской нефти. В частности, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна поддержит меры, если санкции ЕС не затронут поставки российской нефти в страну по трубопроводу. Кроме того, Словакия публично потребовала трехлетнего переходного периода, добавляет агентство.

Ранее сегодня FT со ссылкой на опрошенных аналитиков сообщила, что российская экономика сможет выдержать последствия санкций в нефтяной сфере, кроме того, такое решение приведет к увеличению нагрузки на экономики самих членов Европейского союза.

15 апреля вице-премьер России Александр Новак заявил, что Евросоюзу вряд ли удастся заменить российские нефть и газ в ближайшие 5-10 лет. По его словам, в случае введения таких ограничений наиболее вероятными получателями любых излишков российской нефти станут покупатели в азиатских государствах. Некоторые нефтеперерабатывающие заводы Китая уже покупают больше углеводородов из России.

Ранее по теме: Новак усомнился в возможности заменить нефть и газ из России в ближайшие 5-10 лет

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных