Орбан заявил о неготовности Венгрии поддержать эмбарго на российскую нефть
Венгрия и Евросоюз не готовы принять предложение Еврокомиссии о введении эмбарго на импорт нефти из России, передает Financial Times со ссылкой на письмо венгерского премьер-министра Виктора Орбана главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен.
«Ни Венгрия, ни ЕС в целом не готовы принять и реализовать меры, предложенные комиссией. Санкции должны быть приняты в то время, когда все необходимые предварительные условия будут выполнены во всех государствах-членах», — говорится в письме.
По словам Орбана, предлагаемые санкции потребуют от Венгрии проведения серьезной модернизации альтернативной инфраструктуры поставок и полной реорганизации нефтеперерабатывающих мощностей. При этом уже принятые санкции, по его словам, «отвлекли необходимые национальные ресурсы на избыточные инвестиции в ископаемое топливо», в то время как соответствующее финансирование от Брюсселя доступно Будапешту «только на бумаге». Он также настаивает на том, что ЕК будет виновата в провале евроинтеграции, если продолжит настаивать на введении нефтяного эмбарго.
Орбан ранее заявлял, что не поддержит распространение санкций Евросоюза на нефть и газ из России. Помимо этого, по словам премьера страны, Будапешт планирует выполнять требование России об оплате поставок газа в рублях. «У нас нет никаких трудностей с оплатой в рублях, если россияне попросят нас, мы заплатим рублями», — отметил он.
Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что постоянные представители стран ЕС не достигли соглашения по вопросу введения эмбарго на импорт российской нефти. В частности, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна поддержит меры, если санкции ЕС не затронут поставки российской нефти в страну по трубопроводу. Кроме того, Словакия публично потребовала трехлетнего переходного периода, добавляет агентство.
Ранее сегодня FT со ссылкой на опрошенных аналитиков сообщила, что российская экономика сможет выдержать последствия санкций в нефтяной сфере, кроме того, такое решение приведет к увеличению нагрузки на экономики самих членов Европейского союза.
15 апреля вице-премьер России Александр Новак заявил, что Евросоюзу вряд ли удастся заменить российские нефть и газ в ближайшие 5-10 лет. По его словам, в случае введения таких ограничений наиболее вероятными получателями любых излишков российской нефти станут покупатели в азиатских государствах. Некоторые нефтеперерабатывающие заводы Китая уже покупают больше углеводородов из России.