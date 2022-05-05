Орбан заявил о неготовности Венгрии поддержать эмбарго на российскую нефть

По словам Орбана, предлагаемые санкции потребуют от Венгрии проведения серьезной модернизации альтернативной инфраструктуры поставок и полной реорганизации нефтеперерабатывающих мощностей. При этом уже принятые санкции, по его словам, «отвлекли необходимые национальные ресурсы на избыточные инвестиции в ископаемое топливо», в то время как соответствующее финансирование от Брюсселя доступно Будапешту «только на бумаге». Он также настаивает на том, что ЕК будет виновата в провале евроинтеграции, если продолжит настаивать на введении нефтяного эмбарго.