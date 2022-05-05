FT: российская экономика выдержит вероятное нефтяное эмбарго ЕС
Российская экономика сможет выдержать последствия санкций против нефтяного сектора, если ЕС решит их ввести, сообщает газета Financial Times со ссылкой на опрошенных аналитиков.
«Если эмбарго будет согласовано, цены на нефть, скорее всего, поднимутся еще выше, что позволит России легче выдержать удар и значительно увеличит нагрузку на экономику Европы, которая получает из России 30% необходимой ей нефти», — считают аналитики. По их мнению, в случае введения эмбарго европейским странам придется столкнуться с увеличением потребления ближневосточной нефти, что повлечет за собой корректировку производства на предприятиях региона.
Наиболее вероятными получателями любых излишков российской нефти станут покупатели в азиатских государствах. Некоторые нефтеперерабатывающие заводы Китая уже покупают больше углеводородов, хотя крупные государственные трейдеры избегают закупок из-за угрозы западных санкций.
Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что постоянные представители стран ЕС не достигли соглашения по вопросу введения эмбарго на импорт российской нефти. В частности, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна поддержит меры, если санкции ЕС не затронут поставки российской нефти в страну по трубопроводу. Кроме того, Словакия публично потребовала трехлетнего переходного периода, добавляет агентство.
От немедленного эмбарго на российскую нефть отказалась и Япония. По словам министра экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуды, это невозможно сделать в условиях ограниченности ресурсов. Глава минэкономики ФРГ Роберт Хабек также признал, что в случае введения эмбарго на поставки российской нефти в Германии может сложиться временный дефицит бензина.
После начала специальной военной операции на Украине ряд западных стран обсуждали эмбарго на российскую нефть в качестве возможных санкционных мер. При этом ранее генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо заявил, что в мире нет свободных мощностей, чтобы заместить объемы поставляемой российской нефти. Вице-премьер России Александр Новак ранее отметил, что страны ЕС вряд ли смогут полностью заместить нефть и газ из России в перспективе 5-10 лет.