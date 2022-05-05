FT: российская экономика выдержит вероятное нефтяное эмбарго ЕС

«Если эмбарго будет согласовано, цены на нефть, скорее всего, поднимутся еще выше, что позволит России легче выдержать удар и значительно увеличит нагрузку на экономику Европы, которая получает из России 30% необходимой ей нефти», — считают аналитики. По их мнению, в случае введения эмбарго европейским странам придется столкнуться с увеличением потребления ближневосточной нефти, что повлечет за собой корректировку производства на предприятиях региона.