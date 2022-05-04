Reuters узнал о провале попытки ЕС согласовать эмбарго на российскую нефть
Постоянным представителям стран ЕС не удалось достичь соглашения по вопросу введения эмбарго на импорт российской нефти, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Единого решения не удалось достичь из-за того, что ряд стран опасаются последствий сырьевого эмбарго.
«Представители ЕС не достигли соглашения по эмбарго в среду, однако они могут приблизиться к сделке на встрече в четверг», — сообщает агентство. В частности, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна поддержит меры, если санкции ЕС не затронут поставки российской нефти в страну по трубопроводу. Кроме того, Словакия публично потребовала трехлетнего переходного периода, добавляет агентство.
4 мая ожидалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявит о поэтапном введении эмбарго на поставки российской нефти и ограничениях относительно Сбербанка и других российских банков — организации планировалось отключить от расчетной системы SWIFT. Ограничения также должны были коснуться российских военных и трех государственных телеканалов. Об этом сообщал и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Ранее Боррель заявил, что решения о введении нефтяного эмбарго в отношении России, которая обеспечивает до 25% поставок этого сырья в ЕС, в рамках шестого пакета санкций можно ожидать на саммите Евросоюза 30 и 31 мая.
После начала специальной военной операции на Украине ряд западных стран обсуждали эмбарго на российскую нефть в качестве возможных санкционных мер. При этом ранее сегодня генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо заявил, что в мире нет свободных мощностей, чтобы заместить объемы поставляемой российской нефти. Вице-премьер России Александр Новак ранее отметил, что страны ЕС вряд ли смогут полностью заместить нефть и газ из России в перспективе 5-10 лет.