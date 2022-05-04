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Экономика

Reuters узнал о провале попытки ЕС согласовать эмбарго на российскую нефть

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Постоянным представителям стран ЕС не удалось достичь соглашения по вопросу введения эмбарго на импорт российской нефти, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Единого решения не удалось достичь из-за того, что ряд стран опасаются последствий сырьевого эмбарго.

«Представители ЕС не достигли соглашения по эмбарго в среду, однако они могут приблизиться к сделке на встрече в четверг», — сообщает агентство. В частности, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна поддержит меры, если санкции ЕС не затронут поставки российской нефти в страну по трубопроводу. Кроме того, Словакия публично потребовала трехлетнего переходного периода, добавляет агентство.

4 мая ожидалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявит о поэтапном введении эмбарго на поставки российской нефти и ограничениях относительно Сбербанка и других российских банков — организации планировалось отключить от расчетной системы SWIFT. Ограничения также должны были коснуться российских военных и трех государственных телеканалов. Об этом сообщал и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Ранее Боррель заявил, что решения о введении нефтяного эмбарго в отношении России, которая обеспечивает до 25% поставок этого сырья в ЕС, в рамках шестого пакета санкций можно ожидать на саммите Евросоюза 30 и 31 мая.

После начала специальной военной операции на Украине ряд западных стран обсуждали эмбарго на российскую нефть в качестве возможных санкционных мер. При этом ранее сегодня генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо заявил, что в мире нет свободных мощностей, чтобы заместить объемы поставляемой российской нефти. Вице-премьер России Александр Новак ранее отметил, что страны ЕС вряд ли смогут полностью заместить нефть и газ из России в перспективе 5-10 лет. 

Ранее по теме: Генсек ОПЕК: свободных мощностей для замены российской нефти в мире нет

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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