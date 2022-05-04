Reuters узнал о провале попытки ЕС согласовать эмбарго на российскую нефть

4 мая ожидалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявит о поэтапном введении эмбарго на поставки российской нефти и ограничениях относительно Сбербанка и других российских банков — организации планировалось отключить от расчетной системы SWIFT. Ограничения также должны были коснуться российских военных и трех государственных телеканалов. Об этом сообщал и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Ранее Боррель заявил, что решения о введении нефтяного эмбарго в отношении России, которая обеспечивает до 25% поставок этого сырья в ЕС, в рамках шестого пакета санкций можно ожидать на саммите Евросоюза 30 и 31 мая.