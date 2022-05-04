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Генсек ОПЕК: свободных мощностей для замены российской нефти в мире нет

Ведомости

В мире нет свободных мощностей, чтобы заместить объемы поставляемой российской нефти, заявил генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо.  

«Очевидно, что экспорт российских нефти и нефтепродуктов в объеме более 7 млн баррелей в сутки не может взяться откуда-то еще, свободных мощностей просто не существует. Его потенциальную потерю из-за санкций или добровольных ограничений определенно ощутит энергетический рынок», — подчеркнул Баркиндо (цитата по ТАСС). По его словам, конфликт между Россией и Украиной усугубил неопределенности на мировом рынке, связанные с пандемией.

Вице-премьер России Александр Новак ранее отметил, что страны ЕС вряд ли смогут полностью заместить нефть и газ из России в перспективе 5-10 лет. Без российских энергоресурсов говорить о гарантии энергобезопасности Европы невозможно. Он напомнил, что доля России в поставках в ЕС нефти составляет 30%, в поставках газа – 40%.

«Разумная альтернатива источникам энергии из России сегодня едва ли существует. С учетом доли России на рынке становится очевидно, что без российских энергоресурсов говорить о гарантии энергобезопасности Европы невозможно. Поэтому теперь судьба европейской промышленности и комфорт граждан ЕС всецело зависят от рациональности решений руководителей стран Евросоюза», — отмечал Новак в своей статье для журнала «Энергетическая политика».

Газета The Wall Street Journal писала, что в шестом пакете антироссийских санкций ЕС предлагается за полгода отказаться от поставок нефти из России и прекратить импорт к концу 2022 г. По словам источников издания, Венгрии и Словакии дадут 20 месяцев на отказ от импорта нефти из России, на такие же льготы претендуют Чехия и Болгария. Для принятия санкций за них должны проголосовать все 27 стран ЕС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных