Генсек ОПЕК: свободных мощностей для замены российской нефти в мире нет

Газета The Wall Street Journal писала, что в шестом пакете антироссийских санкций ЕС предлагается за полгода отказаться от поставок нефти из России и прекратить импорт к концу 2022 г. По словам источников издания, Венгрии и Словакии дадут 20 месяцев на отказ от импорта нефти из России, на такие же льготы претендуют Чехия и Болгария. Для принятия санкций за них должны проголосовать все 27 стран ЕС.