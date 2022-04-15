Газета
Экономика

Новак усомнился в возможности заменить нефть и газ из России в ближайшие 5-10 лет

Ведомости

Ключевые игроки нефтегазовой отрасли считают, что Евросоюзу вряд ли удастся заменить российские нефть и газ в ближайшие 5-10 лет, заявил вице-премьер Александр Новак в статье для издания «Энергетическая политика».

«В резолюции Европарламента о запрете на импорт российских энергоресурсов отмечается, что решение должно сопровождаться планом действий, направленных на гарантию безопасности энергетического снабжения ЕС. Однако ключевые игроки отрасли сходятся во мнении, что полностью заместить российские нефть и газ в перспективе 5-10 лет вряд ли удастся», — заявил Новак.

Он напомнил, что доля России в поставках в ЕС нефти составляет 30%, в поставках газа – 40%. По оценке Аналитического центра ТЭК «РЭА» Минэнерго, доля российского угля в импорте Европы составляет около трети. Новак рассказал, что ЕС планирует отказаться от российских энергоносителей при помощи диверсификации поставок газа, ускорения перехода на возобновляемые виды газа, замены газа в системах отопления на другие виды энергоносителей и генерации электричества из других источников. По мнению ЕК, это позволит сократить спрос на российский газ на 67% до конца 2022 г.

Также ЕС планирует достичь независимости от энергоресурсов из России с помощью возобновляемых источников энергии, однако в марте в Европе снизилась выработка электроэнергии за счет ветрогенерации, «то есть о стабильности ВИЭ пока говорить не приходится».

По словам вице-премьера, некоторые политики из ЕС хотят полностью отказаться от российского газа, потому что не хотят оплачивать его поставки в рублях. «Подчеркну, что перевод платежей за газ в национальную валюту с российской стороны логичен и вызван объективными причинами – желанием со 100%-ной гарантией получить оплату за поставленный товар. Такую уверенность России дает предложенная нами схема расчетов в отличие от действующей до недавнего времени», — заявил Новак. Он отметил, что условия для покупателей остаются максимально комфортными. Несколько покупателей уже согласились платить в рублях, Россия ждет решения остальных импортеров.

С 1 апреля, согласно указу президента Владимира Путина, «Газпром» обязан продавать газ недружественным странам, которые ввели санкции в отношении России, за рубли вместо долларов и евро. Для этого иностранные покупатели должны открыть в Газпромбанке специальные рублевые и валютные счета типа «К».

Иностранные покупатели будут платить за газ в валюте контракта, а Газпромбанк будет продавать ее на Мосбирже и переводить рубли «Газпрому». Хотя новые правила оплаты поставок российского трубопроводного газа начали действовать с 1 апреля, первые платежи за поставленный «Газпромом» газ должны начаться во второй половине апреля — начале мая, уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Еврокомиссия считает требование оплачивать поставки в рублях нарушением договоренностей с целью обхода санкций. Многие члены Евросоюза отказались это делать. Венгрия стала первой и пока единственной страной ЕС, согласившейся выполнить это требование.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных