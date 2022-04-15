Новак усомнился в возможности заменить нефть и газ из России в ближайшие 5-10 лет

По словам вице-премьера, некоторые политики из ЕС хотят полностью отказаться от российского газа, потому что не хотят оплачивать его поставки в рублях. «Подчеркну, что перевод платежей за газ в национальную валюту с российской стороны логичен и вызван объективными причинами – желанием со 100%-ной гарантией получить оплату за поставленный товар. Такую уверенность России дает предложенная нами схема расчетов в отличие от действующей до недавнего времени», — заявил Новак. Он отметил, что условия для покупателей остаются максимально комфортными. Несколько покупателей уже согласились платить в рублях, Россия ждет решения остальных импортеров.