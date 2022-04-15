Новак усомнился в возможности заменить нефть и газ из России в ближайшие 5-10 лет
Ключевые игроки нефтегазовой отрасли считают, что Евросоюзу вряд ли удастся заменить российские нефть и газ в ближайшие 5-10 лет, заявил вице-премьер Александр Новак в статье для издания «Энергетическая политика».
«В резолюции Европарламента о запрете на импорт российских энергоресурсов отмечается, что решение должно сопровождаться планом действий, направленных на гарантию безопасности энергетического снабжения ЕС. Однако ключевые игроки отрасли сходятся во мнении, что полностью заместить российские нефть и газ в перспективе 5-10 лет вряд ли удастся», — заявил Новак.
Он напомнил, что доля России в поставках в ЕС нефти составляет 30%, в поставках газа – 40%. По оценке Аналитического центра ТЭК «РЭА» Минэнерго, доля российского угля в импорте Европы составляет около трети. Новак рассказал, что ЕС планирует отказаться от российских энергоносителей при помощи диверсификации поставок газа, ускорения перехода на возобновляемые виды газа, замены газа в системах отопления на другие виды энергоносителей и генерации электричества из других источников. По мнению ЕК, это позволит сократить спрос на российский газ на 67% до конца 2022 г.
Также ЕС планирует достичь независимости от энергоресурсов из России с помощью возобновляемых источников энергии, однако в марте в Европе снизилась выработка электроэнергии за счет ветрогенерации, «то есть о стабильности ВИЭ пока говорить не приходится».
По словам вице-премьера, некоторые политики из ЕС хотят полностью отказаться от российского газа, потому что не хотят оплачивать его поставки в рублях. «Подчеркну, что перевод платежей за газ в национальную валюту с российской стороны логичен и вызван объективными причинами – желанием со 100%-ной гарантией получить оплату за поставленный товар. Такую уверенность России дает предложенная нами схема расчетов в отличие от действующей до недавнего времени», — заявил Новак. Он отметил, что условия для покупателей остаются максимально комфортными. Несколько покупателей уже согласились платить в рублях, Россия ждет решения остальных импортеров.
С 1 апреля, согласно указу президента Владимира Путина, «Газпром» обязан продавать газ недружественным странам, которые ввели санкции в отношении России, за рубли вместо долларов и евро. Для этого иностранные покупатели должны открыть в Газпромбанке специальные рублевые и валютные счета типа «К».
Иностранные покупатели будут платить за газ в валюте контракта, а Газпромбанк будет продавать ее на Мосбирже и переводить рубли «Газпрому». Хотя новые правила оплаты поставок российского трубопроводного газа начали действовать с 1 апреля, первые платежи за поставленный «Газпромом» газ должны начаться во второй половине апреля — начале мая, уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Еврокомиссия считает требование оплачивать поставки в рублях нарушением договоренностей с целью обхода санкций. Многие члены Евросоюза отказались это делать. Венгрия стала первой и пока единственной страной ЕС, согласившейся выполнить это требование.