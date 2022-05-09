Вице-премьер Борисов заявил о разработке гиперзвуковых ракет нового поколения

Он добавил, что «Кинжал» впервые был применен в реальных боевых условиях. Ракетный комплекс «показал высокую эффективность при уничтожении хорошо защищенных объектов», заявил Борисов. «Подтверждена высокая точность этого оружия и невозможность его обнаружить с помощью ПВО», — сказал он.