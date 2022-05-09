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Вице-премьер Борисов заявил о разработке гиперзвуковых ракет нового поколения

Ведомости

В России ведется разработка гиперзвуковых ракет нового поколения, и оборонно-промышленный комплекс страны полностью закрывает потребности Минобороны в высокоточных ракетах, заявил вице-премьер Юрий Борисов в интервью «Интерфаксу».

«Ведутся работы по созданию гиперзвуковых ракет нового поколения наземного, воздушного и морского базирования. По своим характеристикам они будут превосходить существующие и перспективные разработки ведущих государств», — сказал Борисов.

По его словам, такими ракетами будут оснащать модернизированные и перспективные авиационные комплексы, уже идут испытания на ракетоносцах Ту -22М3М.

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Борисов на вопрос об опасениях нехватки запасов высокоточных ракет заявил, что оборонно-промышленный комплекс РФ в полном объеме закрывает потребности Минобороны в высокоточных ракетах.

«Если верить всему, что говорят по ту сторону, ракеты у России должны были закончиться уже в марте. Но почему-то не закончились», — сказал вице-премьер.

Россия в ходе проведения специальной военной операции на Украине применяет «самые современные средства поражения», заявил Борисов. В их числе авиационные управляемые ракеты «воздух-земля», крылатые ракеты воздушного и морского базирования большой дальности и гиперзвуковые ракеты авиационного комплекса «Кинжал», оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М».

Он добавил, что «Кинжал» впервые был применен в реальных боевых условиях. Ракетный комплекс «показал высокую эффективность при уничтожении хорошо защищенных объектов», заявил Борисов. «Подтверждена высокая точность этого оружия и невозможность его обнаружить с помощью ПВО», — сказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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