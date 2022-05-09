Бывший премьер Франции Фийон приговорен к году тюрьмы за хищения

Обвинения были предъявлены бывшему премьеру и его жене Пенелопе, которую Фийон фиктивно трудоустроил своим помощником, пока был депутатом Национальной ассамблеи. По версии следствия, она получала зарплату, но не работала, ее совокупный заработок без вычета социальных отчислений оценивается в 831 440 евро (по данным RFI) или в 680 380 евро (по данным Figaro).