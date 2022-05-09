Бывший премьер Франции Фийон приговорен к году тюрьмы за хищения
Апелляционный суд Парижа 9 мая приговорил экс-премьер-министра Франции Франсуа Фийона к четырем годам лишения свободы и году тюремного заключения по делу о хищениях государственных средств. Об этом сообщает телеканал France 24.
Обвинения были предъявлены бывшему премьеру и его жене Пенелопе, которую Фийон фиктивно трудоустроил своим помощником, пока был депутатом Национальной ассамблеи. По версии следствия, она получала зарплату, но не работала, ее совокупный заработок без вычета социальных отчислений оценивается в 831 440 евро (по данным RFI) или в 680 380 евро (по данным Figaro).
Суд приговорил Пенелопу Фийон к двум годам лишения свободы условно. Обоим супругам предстоит выплатить по 375 000 евро штрафа. По этому делу также проходил заместитель Фийона Марк Жуло, его приговорили к трем годам условного тюремного заключения, передает телеканал.
Экс-премьер подаст апелляцию в Кассационный суд, сообщили его адвокаты в пресс-релизе. В высшую судебную инстанцию намерены обратиться его жена и бывший заместитель.
Франсуа Фийона обвинили в фиктивном трудоустройстве жены своим помощником в разгар избирательной кампании 2017 г. Пенелопу также заподозрили в фиктивном трудоустройстве в журнал La Revue des deux mondes, который принадлежит другу Фийона, где она с мая 2012 г. по декабрь 2013 г. получала без учета вычетов по 5000 евро в месяц.
Обвинения жене бывшего кандидата в президенты были предъявлены в соучастии в растрате государственных средств, в соучастии в злоупотреблении государственными средствами и в сокрытии тяжкого мошенничества.
В 2020 г. суд Парижа назначил Фийонам более строгое наказание. Оба не признали вину и решили оспорить решение суда.