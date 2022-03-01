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Бывший премьер Франции Фийон покинул совет директоров «Сибура»

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Бывший французский премьер-министр Франсуа Фийон 25 февраля покинул совет директоров компании «Сибур», сообщает ТАСС.

«Считается выбывшим из состава совета директоров с 25 февраля 2022 г. по личному заявлению», — сообщили в компании.

Ранее бывший премьер Франции анонсировал выход из советов директоров двух российских компаний — «Сибура» и «Зарубежнефти».

В совете директоров «Сибура» он состоял с ноября 2021 г., а с июня 2021 г. — в совете директоров «Зарубежнефти».

1 марта пресс-служба Альфа-банка сообщила, что Петр Авен, Михаил Фридман, Александр Галицкий и Сергей Мацоцкий в ближайшее время покинут состав совета директоров банка. 28 февраля Евросоюз ввел санкции в отношении Авена и Фридмана в связи с российской спецоперацией на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных