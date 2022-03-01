Бывший премьер Франции Фийон покинул совет директоров «Сибура»

1 марта пресс-служба Альфа-банка сообщила, что Петр Авен, Михаил Фридман, Александр Галицкий и Сергей Мацоцкий в ближайшее время покинут состав совета директоров банка. 28 февраля Евросоюз ввел санкции в отношении Авена и Фридмана в связи с российской спецоперацией на Украине.