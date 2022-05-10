Япония ввела санкции против Мишустина, глав ДНР и ЛНР
Япония расширила санкционные списки против России, включив туда более 140 физических и более 70 юридических лиц из РФ, ДНР и ЛНР, следует из документа, опубликованного на сайте японского МИДа. В черный список попали, в частности, премьер-министр Михаил Мишустин, а также главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Ограничения также коснулись заместителя секретаря Совета безопасности Рашида Нургалиева, командующего Южным военным округом Александра Дворникова, гендиректора «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова, а также семьи совладельца «Новатэка» и «Сибура» Геннадия Тимченко. Среди компаний в санкционном списке оказались «Алмаз-Антей», завод «Метеор», «Интелтех», структуры корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и др.
В санкционные списки Японии уже входят более 700 граждан России, Белоруссии, ЛНР и ДНР, а также более 200 российских компаний и организаций. Введение дополнительных санкций против России было анонсировано 5 мая. Тогда премьер-министр страны Фумио Кисида заявил, что Япония также намерена сокращать энергетическую зависимость от России, возобновляя работу ядерных реакторов, которые были остановлены после аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 г.
Власти Японии ранее ввели несколько пакетов санкций в отношении России в связи со спецоперацией на Украине. Под ограничения попали российские чиновники, компании и резервы ЦБ. Власти страны запретили экспортировать в Россию часть товаров и технологий. Также МИД Японии объявил о высылке нескольких российских дипломатов из Токио.
В ответ МИД России объявил о высылке восьми сотрудников посольства Японии в Москве и запретил въезд в страну 63 гражданам страны.