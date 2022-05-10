Япония ввела санкции против Мишустина, глав ДНР и ЛНР

В санкционные списки Японии уже входят более 700 граждан России, Белоруссии, ЛНР и ДНР, а также более 200 российских компаний и организаций. Введение дополнительных санкций против России было анонсировано 5 мая. Тогда премьер-министр страны Фумио Кисида заявил, что Япония также намерена сокращать энергетическую зависимость от России, возобновляя работу ядерных реакторов, которые были остановлены после аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 г.