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Япония ввела санкции против Мишустина, глав ДНР и ЛНР

Ведомости

Япония расширила санкционные списки против России, включив туда более 140 физических и более 70 юридических лиц из РФ, ДНР и ЛНР, следует из документа, опубликованного на сайте японского МИДа. В черный список попали, в частности, премьер-министр Михаил Мишустин, а также главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Ограничения также коснулись заместителя секретаря Совета безопасности Рашида Нургалиева, командующего Южным военным округом Александра Дворникова, гендиректора «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова, а также семьи совладельца «Новатэка» и «Сибура» Геннадия Тимченко. Среди компаний в санкционном списке оказались «Алмаз-Антей», завод «Метеор», «Интелтех», структуры корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и др.

В санкционные списки Японии уже входят более 700 граждан России, Белоруссии, ЛНР и ДНР, а также более 200 российских компаний и организаций. Введение дополнительных санкций против России было анонсировано 5 мая. Тогда премьер-министр страны Фумио Кисида заявил, что Япония также намерена сокращать энергетическую зависимость от России, возобновляя работу ядерных реакторов, которые были остановлены после аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 г.

Власти Японии ранее ввели несколько пакетов санкций в отношении России в связи со спецоперацией на Украине. Под ограничения попали российские чиновники, компании и резервы ЦБ. Власти страны запретили экспортировать в Россию часть товаров и технологий. Также МИД Японии объявил о высылке нескольких российских дипломатов из Токио.

В ответ МИД России объявил о высылке восьми сотрудников посольства Японии в Москве и запретил въезд в страну 63 гражданам страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных