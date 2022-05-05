Япония объявила о заморозке активов 140 россиян

Кисида также заявил, что Япония намерена сокращать энергетическую зависимость от России, возобновляя работу ядерных реакторов, которые были остановлены после аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 г. «Повторный запуск лишь одного существующего ядерного реактора будет эквивалентен поставкам на мировой рынок дополнительного 1 млн тонн сжиженного природного газа», — отметил глава японского правительства.