Япония объявила о заморозке активов 140 россиян
Правительство Японии приняло решение расширить санкции против России и заморозить активы еще 140 физических лиц, передает агентство Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра страны Фумио Кисиды.
По его словам, новый пакет японских санкций состоит из четырех направлений: заморозка активов 140 физических лиц, расширение запрета на поставки различной продукции российским компаниям, связанным с военно-промышленным комплексом, расширение списка российских банков, в отношении которых действуют рестрикции, а также расширение эмбарго на импорт передовых технологий — в частности, введение запрета на поставки квантовых компьютеров.
Кисида также заявил, что Япония намерена сокращать энергетическую зависимость от России, возобновляя работу ядерных реакторов, которые были остановлены после аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 г. «Повторный запуск лишь одного существующего ядерного реактора будет эквивалентен поставкам на мировой рынок дополнительного 1 млн тонн сжиженного природного газа», — отметил глава японского правительства.
Власти Японии ранее ввели несколько пакетов санкций в отношении России в связи со спецоперацией на Украине. Под ограничения попали российские чиновники и компании и резервы ЦБ. Власти страны запретили экспортировать в Россию часть товаров и технологий. Также МИД Японии объявил о высылке нескольких российских дипломатов из Токио.
Кисида также подчеркивал, что ответные санкции Москвы против Токио «абсолютно неприемлемы», в том числе имея ввиду высылку дипломатов.