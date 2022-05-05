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Политика

Япония объявила о заморозке активов 140 россиян

Ведомости

Правительство Японии приняло решение расширить санкции против России и заморозить активы еще 140 физических лиц, передает агентство Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра страны Фумио Кисиды. 

По его словам, новый пакет японских санкций состоит из четырех направлений: заморозка активов 140 физических лиц, расширение запрета на поставки различной продукции российским компаниям, связанным с военно-промышленным комплексом, расширение списка российских банков, в отношении которых действуют рестрикции, а также расширение эмбарго на импорт передовых технологий — в частности, введение запрета на поставки квантовых компьютеров. 

Кисида также заявил, что Япония намерена сокращать энергетическую зависимость от России, возобновляя работу ядерных реакторов, которые были остановлены после аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 г. «Повторный запуск лишь одного существующего ядерного реактора будет эквивалентен поставкам на мировой рынок дополнительного 1 млн тонн сжиженного природного газа», — отметил глава японского правительства.

Власти Японии ранее ввели несколько пакетов санкций в отношении России в связи со спецоперацией на Украине. Под ограничения попали российские чиновники и компании и резервы ЦБ. Власти страны запретили экспортировать в Россию часть товаров и технологий. Также МИД Японии объявил о высылке нескольких российских дипломатов из Токио.

Кисида также подчеркивал, что ответные санкции Москвы против Токио «абсолютно неприемлемы», в том числе имея ввиду высылку дипломатов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных