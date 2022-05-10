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Белоруссия объявила о начале второго этапа внезапной проверки войск

Ведомости

В Белоруссии начался второй этап внезапной проверки вооруженных сил республики, сообщил министр обороны Виктор Хренин. О проведении первого этапа было объявлено 4 мая.

«Мы начали проверку сил реагирования, буквально сегодня начнется уже второй этап. Это адекватная реакция на те учения, которые начиная с 1 мая проходят на территории стран НАТО под названием "Защитник Европы", — подчеркнул Хренин (цитата по «БелТА»).

По его словам, МО республики видит, какое движение сил НАТО, а также какие батальонные тактические группы задействуются, на каких полигонах, какие вопросы они собираются отрабатывать. «Понимая определенные угрозы, которые могут исходить от них, мы адекватно реагируем, на эти направления выдвигаем соответствующие войска», — добавил он.

4 мая, анонсируя проведение первого этапа проверки, в оборонном ведомстве республики заявили, что цель мероприятия — оценить готовность и способность подразделений быстро реагировать на возможные кризисные ситуации. Воинские части будут действовать в незнакомой местности и в быстро меняющейся обстановке.

Министерство национальной обороны Польши ранее сообщило о начале военных учений с участием солдат НАТО и стран-партнеров. «В учениях, которые пройдут на территории Польши и восьми других стран, примут участие 18 000 солдат более чем из 20 государств, в том числе около 7000 польских солдат и 3000 единиц техники», — говорилось в сообщении министерства в Twitter. При этом в ведомстве подчеркнули, что эти учения носят «циклический характер» и не связаны с международной обстановкой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных