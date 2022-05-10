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Глава МИД ФРГ сообщила о планах поставить на Украину оружие

Ведомости

Германия поставит Украине современные танки и гаубицы, параллельно начнет обучение украинских военнослужащих, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок на конференции в Киеве, куда она прибыла с визитом. 

«Германия и Нидерланды смогут сообща поставить гаубицы, потому что одна страна не может поставить все, потому что у нас самих есть недостача. Но Германия предоставит семь гаубиц, и мы сейчас начнем обучение, которое необходимо для этого», — подчеркнула министр (цитата по «РИА Новости»). Бербок также отметила, что поставки будут завершены до окончания обучения украинских военнослужащих, чтобы «когда гаубицы пришли, солдаты были бы соответствующим образом обучены».

В конце апреля бундестаг принял документ под названием «Защищать мир и свободу в Европе – всесторонняя поддержка Украины» о поставках тяжелого вооружения киевской стороне. За принятие проголосовали 586 депутатов, 100 отдали голос против, семеро воздержались. Механизмы поставок будут обсуждаться со странами — членами НАТО.

Позже канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Москва не оставляет Берлину другого выбора, как продолжить поставки оружия на Украину. 19 апреля канцлер Германии заявлял, что страна почти исчерпала возможности поставлять вооружение Украине из своих запасов, но власти готовы оплачивать поставки Киеву.

28 апреля палата представителей конгресса США одобрила законопроект о «ленд-лизе» для Украины до конца боевых действий – после подписания документа президент будет наделен расширенными полномочиями по заключению соглашений с украинским правительством о поставках или аренде вооружений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных