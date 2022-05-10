Глава МИД ФРГ сообщила о планах поставить на Украину оружие

«Германия и Нидерланды смогут сообща поставить гаубицы, потому что одна страна не может поставить все, потому что у нас самих есть недостача. Но Германия предоставит семь гаубиц, и мы сейчас начнем обучение, которое необходимо для этого», — подчеркнула министр (цитата по «РИА Новости»). Бербок также отметила, что поставки будут завершены до окончания обучения украинских военнослужащих, чтобы «когда гаубицы пришли, солдаты были бы соответствующим образом обучены».