Шольц: Россия вынудила Германию поставлять оружие Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Москва не оставляет Берлину другого выбора, как продолжить поставки оружия на Украину. Об этом канцлер заявил на конгрессе Ассоциации немецких профсоюзов, сообщает ТАСС.
«Путин не оставляет нам другого выбора», – подчеркнул Шольц и добавил, что Германия продолжит поддерживать Киев.
С момента начала специальной военной операции западные страны оказывают Украине гуманитарную и военную помощь. 19 апреля канцлер Германии заявлял, что страна почти исчерпала возможности поставлять вооружение Украине из своих запасов, но власти готовы оплачивать поставки Киеву.
27 апреля Шольц согласился на поставку тяжелых вооружений Украине. 28 апреля палата представителей конгресса США одобрила законопроект о «ленд-лизе» для Украины до конца боевых действий – после подписания документа президент будет наделен расширенными полномочиями по заключению соглашений с украинским правительством о поставках или аренде вооружений.