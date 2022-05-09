Шольц: Россия вынудила Германию поставлять оружие Украине

27 апреля Шольц согласился на поставку тяжелых вооружений Украине. 28 апреля палата представителей конгресса США одобрила законопроект о «ленд-лизе» для Украины до конца боевых действий – после подписания документа президент будет наделен расширенными полномочиями по заключению соглашений с украинским правительством о поставках или аренде вооружений.