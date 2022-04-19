Шольц: бундесвер почти исчерпал возможности поставлять оружие Украине

«В начале мы поставляли Украине оружие из наших запасов. Здесь мы должны признать, что возможности, которые у нас есть, достигли своих границ. Поэтому мы создаем специальный фонд, чтобы наша армия после многих лет экономии наконец была хорошо вооружена, и мы инвестируем масштабно в возможности бундесвера», — заявил Шольц (цитата по «РИА Новости»).