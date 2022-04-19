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Шольц: бундесвер почти исчерпал возможности поставлять оружие Украине

Ведомости

Возможности бундесвера поставлять вооружение Украине из своих запасов почти исчерпаны, но власти Германии готовы оплачивать поставки оружия Киеву, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц после телефонного разговора с президентом США Джо Байденом и лидерами стран G7 и ЕС.

«В начале мы поставляли Украине оружие из наших запасов. Здесь мы должны признать, что возможности, которые у нас есть, достигли своих границ. Поэтому мы создаем специальный фонд, чтобы наша армия после многих лет экономии наконец была хорошо вооружена, и мы инвестируем масштабно в возможности бундесвера», — заявил Шольц (цитата по «РИА Новости»).

Он отметил, что власти Германии попросили предприятия военно-промышленного комплекса страны сообщить, какое вооружение они могут поставить в ближайшее время. Киев выбрал нужное ему из этого списка, а правительство ФРГ оплатит поставки. Шольц рассказал, что речь идет о противотанковом оружии, средствах ПВО, амуниции и артиллерийском оружии. 

Также ФРГ в рамках председательства в G7 будет работать над тем, чтобы страны «семерки» предоставили запрошенную Украиной помощь в размере 50 млрд евро. «Вы знаете, что речь идет о 50 млрд евро. Значительная часть уже покрыта соответствующими обещаниями (о выделении), но еще части не достает. Мы считаем нашей задачей в рамках "Большой семерки" сделать это возможным», — отметил Шольц. 

Канцлер Германии добавил, что введенные санкции в отношении России показали свой эффект и напомнил о прогнозах снижения ВВП страны в этом году. По его словам, западные страны готовят новые ограничения в отношении РФ.

Ранее Reuters сообщил со ссылкой на источник в правительстве ФРГ, что Шольц планирует увеличить военный бюджет Германии на 2 млрд евро в основном для того, чтобы оказать помощь Украине. Около 400 млн евро из этой суммы направят в Европейский фонд мира, который закупает оружие для Украины, а другую часть денег направят на прямые поставки Киеву.

Президент США Джо Байден 13 апреля одобрил новый пакет военной помощи Украине на $800 млн. В него войдут вертолеты Ми-17, 155-миллиметровые гаубицы, бронетранспортеры, противоартиллерийские радары, дроны-камикадзе Switchblade и противотанковые ракеты Javelin. С учетом новых поставок общий объем помощи в области безопасности, которую США выделят Украине с начала российской военной операции, достигнет $3,2 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных