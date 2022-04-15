Reuters: Шольц планирует увеличить военный бюджет на 2 млрд евро для помощи Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц планирует увеличить военный бюджет страны на 2 млрд евро в основном для того, чтобы оказать помощь Украине, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в немецком правительстве, передает ТАСС.
По словам собеседника издания, Шольц хочет потратить дополнительные 2 млрд евро на новую военную технику, преимущественно чтобы помочь Украине. Около 400 млн евро из этой суммы направят в Европейский фонд мира, который закупает оружие для Украины, а другую часть денег направят на прямые поставки Киеву.
Президент США Джо Байден 13 апреля одобрил новый пакет военной помощи Украине стоимостью $800 млн. В него войдут вертолеты Ми-17, 155-миллиметровые гаубицы, бронетранспортеры, противоартиллерийские радары, дроны-камикадзе Switchblade и противотанковые ракеты Javelin. С учетом новых поставок общий объем помощи в области безопасности, которую США выделят Украине с начала российской военной операции, достигнет $3,2 млрд.
Ранее Вашингтон также поспособствовал поставке на Украину нескольких систем противовоздушной обороны, включая комплексы «Оса» (SA-8 по классификации НАТО), С-300 (SА-10) и С-300В (SА-12), а также ПЗРК «Стрела-3» (SА-14), сообщал телеканал CNN. В начале апреля свой ЗРК С-300 передала Украине Словакия, которая взамен получила ЗРК Patriot американского производства.