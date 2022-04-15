Газета
Политика

Reuters: Шольц планирует увеличить военный бюджет на 2 млрд евро для помощи Украине

Ведомости

Канцлер Германии Олаф Шольц планирует увеличить военный бюджет страны на 2 млрд евро в основном для того, чтобы оказать помощь Украине, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в немецком правительстве, передает ТАСС.

По словам собеседника издания, Шольц хочет потратить дополнительные 2 млрд евро на новую военную технику, преимущественно чтобы помочь Украине. Около 400 млн евро из этой суммы направят в Европейский фонд мира, который закупает оружие для Украины, а другую часть денег направят на прямые поставки Киеву.

Президент США Джо Байден 13 апреля одобрил новый пакет военной помощи Украине стоимостью $800 млн. В него войдут вертолеты Ми-17, 155-миллиметровые гаубицы, бронетранспортеры, противоартиллерийские радары, дроны-камикадзе Switchblade и противотанковые ракеты Javelin. С учетом новых поставок общий объем помощи в области безопасности, которую США выделят Украине с начала российской военной операции, достигнет $3,2 млрд.

Ранее Вашингтон также поспособствовал поставке на Украину нескольких систем противовоздушной обороны, включая комплексы «Оса» (SA-8 по классификации НАТО), С-300 (SА-10) и С-300В (SА-12), а также ПЗРК «Стрела-3» (SА-14), сообщал телеканал CNN. В начале апреля свой ЗРК С-300 передала Украине Словакия, которая взамен получила ЗРК Patriot американского производства.

Ранее по теме: WP: Россия пригрозила США «непредсказуемыми последствиями» из-за военной помощи Украине
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных