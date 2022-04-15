Reuters: Шольц планирует увеличить военный бюджет на 2 млрд евро для помощи Украине

По словам собеседника издания, Шольц хочет потратить дополнительные 2 млрд евро на новую военную технику, преимущественно чтобы помочь Украине. Около 400 млн евро из этой суммы направят в Европейский фонд мира, который закупает оружие для Украины, а другую часть денег направят на прямые поставки Киеву.