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WP: Россия пригрозила США «непредсказуемыми последствиями» из-за военной помощи Украине

Ведомости

Россия 12 апреля направила США дипломатическую ноту с предупреждением о том, что поставки США и НАТО «наиболее чувствительных» систем вооружений на Украину могут привести к эскалации и «непредсказуемым последствиям». Об этом пишет газета The Washington Post, которая ознакомилась с копией документа.

Нота озаглавлена «Об озабоченности России в связи с массированными поставками вооружения и военной техники киевскому режиму». Она написана на русском языке и снабжена переводом, документ направлен в госдеп США посольством РФ в Вашингтоне.

Среди вооружений, которые Россия назвала «наиболее чувствительными», указаны реактивные системы залпового огня, отмечает WP. При этом США и их союзники по НАТО пока публично не объявляли о поставках таких систем Украине. В ноте также говорится о нарушении «жестких принципов» переброски вооружений в зоны конфликта и игнорировании «угрозы попадания высокоточного оружия в руки радикальных националистов, экстремистов и бандитских формирований на Украине». НАТО обвиняется в попытке оказать давление на Украину, чтобы та отказалась от переговоров с Россией.

«Мы призываем США и их союзников прекратить безответственную милитаризацию Украины, которая влечет за собой непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности», — цитирует WP отрывок из ноты.

Российский демарш означает, что помощь США Украине доказывает свою «невероятную эффективность», заявил изданию высокопоставленный чиновник в вашингтонской администрации.

Президент США Джо Байден 13 апреля одобрил новый пакет военной помощи Украине на сумму $800 млн. В него войдут вертолеты Ми-17, 155-миллиметровые гаубицы, бронетранспортеры, противоартиллерийские радары, дроны-камикадзе Switchblade и противотанковые ракеты Javelin. С учетом новых поставок общий объем помощи в области безопасности, которую США выделят Украине с начала российской военной операции, достигнет $3,2 млрд.

Ранее Вашингтон также поспособствовал поставке на Украину нескольких систем противовоздушной обороны, включая комплексы «Оса» (SA-8 по классификации НАТО), С-300 (SА-10) и С-300В (SА-12), а также ПЗРК «Стрела-3» (SА-14), сообщал телеканал CNN. В начале апреля свой ЗРК С-300 передала Украине Словакия, которая взамен получила ЗРК Patriot американского производства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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