WP: Россия пригрозила США «непредсказуемыми последствиями» из-за военной помощи Украине
Россия 12 апреля направила США дипломатическую ноту с предупреждением о том, что поставки США и НАТО «наиболее чувствительных» систем вооружений на Украину могут привести к эскалации и «непредсказуемым последствиям». Об этом пишет газета The Washington Post, которая ознакомилась с копией документа.
Нота озаглавлена «Об озабоченности России в связи с массированными поставками вооружения и военной техники киевскому режиму». Она написана на русском языке и снабжена переводом, документ направлен в госдеп США посольством РФ в Вашингтоне.
Среди вооружений, которые Россия назвала «наиболее чувствительными», указаны реактивные системы залпового огня, отмечает WP. При этом США и их союзники по НАТО пока публично не объявляли о поставках таких систем Украине. В ноте также говорится о нарушении «жестких принципов» переброски вооружений в зоны конфликта и игнорировании «угрозы попадания высокоточного оружия в руки радикальных националистов, экстремистов и бандитских формирований на Украине». НАТО обвиняется в попытке оказать давление на Украину, чтобы та отказалась от переговоров с Россией.
«Мы призываем США и их союзников прекратить безответственную милитаризацию Украины, которая влечет за собой непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности», — цитирует WP отрывок из ноты.
Российский демарш означает, что помощь США Украине доказывает свою «невероятную эффективность», заявил изданию высокопоставленный чиновник в вашингтонской администрации.
Президент США Джо Байден 13 апреля одобрил новый пакет военной помощи Украине на сумму $800 млн. В него войдут вертолеты Ми-17, 155-миллиметровые гаубицы, бронетранспортеры, противоартиллерийские радары, дроны-камикадзе Switchblade и противотанковые ракеты Javelin. С учетом новых поставок общий объем помощи в области безопасности, которую США выделят Украине с начала российской военной операции, достигнет $3,2 млрд.
Ранее Вашингтон также поспособствовал поставке на Украину нескольких систем противовоздушной обороны, включая комплексы «Оса» (SA-8 по классификации НАТО), С-300 (SА-10) и С-300В (SА-12), а также ПЗРК «Стрела-3» (SА-14), сообщал телеканал CNN. В начале апреля свой ЗРК С-300 передала Украине Словакия, которая взамен получила ЗРК Patriot американского производства.