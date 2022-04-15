WP: Россия пригрозила США «непредсказуемыми последствиями» из-за военной помощи Украине

Среди вооружений, которые Россия назвала «наиболее чувствительными», указаны реактивные системы залпового огня, отмечает WP. При этом США и их союзники по НАТО пока публично не объявляли о поставках таких систем Украине. В ноте также говорится о нарушении «жестких принципов» переброски вооружений в зоны конфликта и игнорировании «угрозы попадания высокоточного оружия в руки радикальных националистов, экстремистов и бандитских формирований на Украине». НАТО обвиняется в попытке оказать давление на Украину, чтобы та отказалась от переговоров с Россией.