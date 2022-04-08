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Словакия передала Украине комплекс С-300

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Словакия передала Украине зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300, сообщил премьер-министр страны Эдуард Хегер.

«Я хотел бы подтвердить, что Словакия предоставила Украине системы противовоздушной обороны С-300. Украинский народ храбро защищает свою суверенную страну и нас тоже»,— написал он в своем Twitter.

По информации местного телеканала Noviny.sk, комплекс уже прибыл на Украину. Сообщается, что он был передислоцирован в рамках строжайшей секретности.

В середине марта Словакия согласилась передать Украине свой единственный ЗРК С-300, если найдет ему замену. После этого Германия и Нидерланды начали развертывание в стране своих ЗРК Patriot американского производства. Нидерландское Минобороны сообщало, что они встанут на дежурство с середины апреля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных