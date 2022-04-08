Словакия передала Украине комплекс С-300
Словакия передала Украине зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300, сообщил премьер-министр страны Эдуард Хегер.
«Я хотел бы подтвердить, что Словакия предоставила Украине системы противовоздушной обороны С-300. Украинский народ храбро защищает свою суверенную страну и нас тоже»,— написал он в своем Twitter.
По информации местного телеканала Noviny.sk, комплекс уже прибыл на Украину. Сообщается, что он был передислоцирован в рамках строжайшей секретности.
В середине марта Словакия согласилась передать Украине свой единственный ЗРК С-300, если найдет ему замену. После этого Германия и Нидерланды начали развертывание в стране своих ЗРК Patriot американского производства. Нидерландское Минобороны сообщало, что они встанут на дежурство с середины апреля.