Словакия передала Украине комплекс С-300

В середине марта Словакия согласилась передать Украине свой единственный ЗРК С-300, если найдет ему замену. После этого Германия и Нидерланды начали развертывание в стране своих ЗРК Patriot американского производства. Нидерландское Минобороны сообщало, что они встанут на дежурство с середины апреля.