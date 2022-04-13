Байден объявил о выделении Украине военной помощи на $800 млн

«Я только что поговорил с президентом Зеленским и поделился с ним, что моя администрация санкционирует передачу Украине еще оружия, боеприпасов и другой помощи на $800 млн. Украинские военные использовали оружие, которое мы предоставляем, с разрушительным эффектом», — сообщил Байден.