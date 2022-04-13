Байден объявил о выделении Украине военной помощи на $800 млн
Президент США Джо Байден после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о выделении Киеву военной помощи на $800 млн, следует из публикации на сайте Белого дома.
«Я только что поговорил с президентом Зеленским и поделился с ним, что моя администрация санкционирует передачу Украине еще оружия, боеприпасов и другой помощи на $800 млн. Украинские военные использовали оружие, которое мы предоставляем, с разрушительным эффектом», — сообщил Байден.
Новый пакет помощи США будет включать как системы вооружений, уже предоставленные Киеву, так и новые образцы.
«Эти новые средства включают в себя артиллерийские системы, артиллерийские снаряды и бронетранспортеры. Я также одобрил передачу дополнительных вертолетов», — подчеркнул американский лидер.
В частности, в Пентагоне заявили, что США направляют Киеву 11 вертолетов Ми-17 и 200 БТР M113, передает ТАСС.
13 апреля Совет Евросоюза утвердил решение о предоставлении Украине дополнительно 500 млн евро. В заявлении говорится, что выделенные средства пойдут на закупку вооружения, а также средств индивидуальной защиты, медицинских изделий и топлива. Совет также призвал Россию прекратить боевые действия на территории Украины и вывести военную технику за пределы республики.