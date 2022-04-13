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Политика

Байден объявил о выделении Украине военной помощи на $800 млн

Ведомости

Президент США Джо Байден после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о выделении Киеву военной помощи на $800 млн, следует из публикации на сайте Белого дома.

«Я только что поговорил с президентом Зеленским и поделился с ним, что моя администрация санкционирует передачу Украине еще оружия, боеприпасов и другой помощи на $800 млн. Украинские военные использовали оружие, которое мы предоставляем, с разрушительным эффектом», — сообщил Байден.

Новый пакет помощи США будет включать как системы вооружений, уже предоставленные Киеву, так и новые образцы.

«Эти новые средства включают в себя артиллерийские системы, артиллерийские снаряды и бронетранспортеры. Я также одобрил передачу дополнительных вертолетов», — подчеркнул американский лидер.

В частности, в Пентагоне заявили, что США направляют Киеву 11 вертолетов Ми-17 и 200 БТР M113, передает ТАСС.

13 апреля Совет Евросоюза утвердил решение о предоставлении Украине дополнительно 500 млн евро. В заявлении говорится, что выделенные средства пойдут на закупку вооружения, а также средств индивидуальной защиты, медицинских изделий и топлива. Совет также призвал Россию прекратить боевые действия на территории Украины и вывести военную технику за пределы республики.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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