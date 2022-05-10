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В Бундестаге заявили, что прием Украины в ЕС может занять десятилетия

Ведомости

Процесс вступления Украины в ЕС будет очень долгим, заявил глава земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в Бундестаге Александер Добриндт. 

«Членства Украины в ЕС в краткосрочной перспективе, конечно, не предвидится. Мы здесь говорим о процессах, которые могут длиться десятилетиями», — подчеркнул Добриндт (цитата по ТАСС). Он отметил, что Украина может получить статус государства — кандидата на вступление в ЕС. Консерваторы, по его словам, поддержат такое решение, однако стране придется провести радикальные структурные реформы.

Аналогичное заявление сделал накануне президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, Украина уже является членом европейской семьи», он предложил создать «европейское политическое сообщество», которое могло бы принять ее в свои ряды.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее передал представителю Евросоюза Матти Маасикасу заполненную анкету, необходимую для получения страной статуса кандидата на вступление в ЕС. Анкету-опросник Зеленскому передала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 8 апреля во время визита в Киев вместе с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

Фон дер Ляйен говорила, что ЕС планирует рассмотреть заявку этим летом, при этом процесс будет проходить ускоренными темпами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных