В Бундестаге заявили, что прием Украины в ЕС может занять десятилетия
Процесс вступления Украины в ЕС будет очень долгим, заявил глава земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в Бундестаге Александер Добриндт.
«Членства Украины в ЕС в краткосрочной перспективе, конечно, не предвидится. Мы здесь говорим о процессах, которые могут длиться десятилетиями», — подчеркнул Добриндт (цитата по ТАСС). Он отметил, что Украина может получить статус государства — кандидата на вступление в ЕС. Консерваторы, по его словам, поддержат такое решение, однако стране придется провести радикальные структурные реформы.
Аналогичное заявление сделал накануне президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, Украина уже является членом европейской семьи», он предложил создать «европейское политическое сообщество», которое могло бы принять ее в свои ряды.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее передал представителю Евросоюза Матти Маасикасу заполненную анкету, необходимую для получения страной статуса кандидата на вступление в ЕС. Анкету-опросник Зеленскому передала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 8 апреля во время визита в Киев вместе с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.
Фон дер Ляйен говорила, что ЕС планирует рассмотреть заявку этим летом, при этом процесс будет проходить ускоренными темпами.