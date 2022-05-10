В Бундестаге заявили, что прием Украины в ЕС может занять десятилетия

«Членства Украины в ЕС в краткосрочной перспективе, конечно, не предвидится. Мы здесь говорим о процессах, которые могут длиться десятилетиями», — подчеркнул Добриндт (цитата по ТАСС). Он отметил, что Украина может получить статус государства — кандидата на вступление в ЕС. Консерваторы, по его словам, поддержат такое решение, однако стране придется провести радикальные структурные реформы.