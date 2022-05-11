Конгресс США одобрил выделение пакета помощи Украине почти на $40 млрд

В конце апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что власти США выделили на помощь Украине $3,5 млрд, однако из них осталось $250 млн. Ранее Байден заявил, что подписал запрос конгрессу США на выделение около $33 млрд на помощь Украине. Из них $20,4 млрд планировалось направить на поставку вооружений Украине и другим европейским странам, $8,5 млрд — на поддержку экономики и $3 млрд — на гуманитарную помощь стране.