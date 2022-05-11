Конгресс США одобрил выделение пакета помощи Украине почти на $40 млрд
Палата представителей конгресса США одобрила выделение пакета помощи Украине стоимостью почти $40 млрд, сообщил CNN. Теперь инициативу должен одобрить сенат, после чего она поступит президенту.
В конце апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что власти США выделили на помощь Украине $3,5 млрд, однако из них осталось $250 млн. Ранее Байден заявил, что подписал запрос конгрессу США на выделение около $33 млрд на помощь Украине. Из них $20,4 млрд планировалось направить на поставку вооружений Украине и другим европейским странам, $8,5 млрд — на поддержку экономики и $3 млрд — на гуманитарную помощь стране.
21 апреля Байден объявил о выделении очередного пакета военной помощи Украине стоимостью $800 млн. Российская сторона передала США ноту из-за снабжения Украины оружием и потребовала прекратить его поставки.
9 мая Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины, который должен упростить оказание помощи стране. Закон временно снимает часть требований, связанных с полномочиями президента по ленд-лизу вооружений, если оно будет поставляться правительству Украины или других стран Восточной Европы, «подвергнувшихся российскому вторжению».