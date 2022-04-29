Псаки: у США осталось $250 млн на военную помощь Украине

Ранее палата представителей конгресса США одобрила законопроект, где предлагается конфисковать связанные с Россией активы и продавать их для оказания помощи Украине, в том числе военной и экономической в постконфликтном восстановлении, а также гуманитарной и поддержки беженцев, покинувших украинскую территорию. Авторы документа предложили конфисковать активы, в том числе принадлежащие российским энергетическим компаниям. Их предлагается продавать, а вырученные деньги — направлять Киеву.