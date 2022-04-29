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Псаки: у США осталось $250 млн на военную помощь Украине

Ведомости

Власти США выделили $3,5 млрд на военную помощь Украине, однако из них осталось около $250 млн, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

«У нас было $3,5 млрд помощи в области военной безопасности. У нас осталось около $250 млн из этой суммы», — заявила Псаки.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что подписал запрос конгрессу о выделении около $33 млрд, из которых $20,4 млрд направят на поставку вооружений Украине и другим европейским странам, $8,5 млрд — на поддержку экономики и $3 млрд — на гуманитарную помощь стране.

21 апреля Байден объявил о выделении очередного пакета военной помощи Украине стоимостью $800 млн. Российская сторона передала США ноту из-за снабжения Украины оружием и потребовала прекратить его поставки.

Ранее палата представителей конгресса США одобрила законопроект, где предлагается конфисковать связанные с Россией активы и продавать их для оказания помощи Украине, в том числе военной и экономической в постконфликтном восстановлении, а также гуманитарной и поддержки беженцев, покинувших украинскую территорию. Авторы документа предложили конфисковать активы, в том числе принадлежащие российским энергетическим компаниям. Их предлагается продавать, а вырученные деньги — направлять Киеву.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных