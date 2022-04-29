Псаки: у США осталось $250 млн на военную помощь Украине
Власти США выделили $3,5 млрд на военную помощь Украине, однако из них осталось около $250 млн, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.
«У нас было $3,5 млрд помощи в области военной безопасности. У нас осталось около $250 млн из этой суммы», — заявила Псаки.
Накануне президент США Джо Байден заявил, что подписал запрос конгрессу о выделении около $33 млрд, из которых $20,4 млрд направят на поставку вооружений Украине и другим европейским странам, $8,5 млрд — на поддержку экономики и $3 млрд — на гуманитарную помощь стране.
Ранее палата представителей конгресса США одобрила законопроект, где предлагается конфисковать связанные с Россией активы и продавать их для оказания помощи Украине, в том числе военной и экономической в постконфликтном восстановлении, а также гуманитарной и поддержки беженцев, покинувших украинскую территорию. Авторы документа предложили конфисковать активы, в том числе принадлежащие российским энергетическим компаниям. Их предлагается продавать, а вырученные деньги — направлять Киеву.