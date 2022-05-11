Медведев: США не смогут ограничить политическое влияние России в мире

Ранее сегодня палата представителей конгресса США одобрила выделение пакета помощи Украине стоимостью почти $40 млрд. Теперь инициативу должен одобрить сенат, после чего она поступит президенту. Президент США Джо Байден сообщал, что подписал запрос конгрессу США на выделение около $33 млрд на помощь Украине. Из них $20,4 млрд планировалось направить на поставку вооружений Украине и другим европейским странам, $8,5 млрд — на поддержку экономики и $3 млрд — на гуманитарную помощь стране.