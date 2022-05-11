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Медведев: США не смогут ограничить политическое влияние России в мире

Ведомости

США не смогут ограничить экономическое развитие России и ее политическое влияние в мире, «быстрее сломается их печатный станок», написал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Медведев напомнил, что ранее палата представителей конгресса США одобрила пакет помощи Украине на сумму $40 млрд. «Совершенно очевидно, что "помощь" в таком беспрецедентном масштабе объясняется вовсе не любовью к Украине и даже не поддержкой собственной экономики. Её цель – продолжение proxy war против России, желание нанести тяжёлое поражение нашей стране, ограничить её экономическое развитие и политическое влияние в мире», — отметил политик.

По словам Медведева, добиться этих целей у США не получится — «быстрее сломается их печатный станок». Он также напомнил об американском государственном долге, а также о росте цен на продукты и бензин.

Ранее сегодня палата представителей конгресса США одобрила выделение пакета помощи Украине стоимостью почти $40 млрд. Теперь инициативу должен одобрить сенат, после чего она поступит президенту. Президент США Джо Байден сообщал, что подписал запрос конгрессу США на выделение около $33 млрд на помощь Украине. Из них $20,4 млрд планировалось направить на поставку вооружений Украине и другим европейским странам, $8,5 млрд — на поддержку экономики и $3 млрд — на гуманитарную помощь стране.

9 мая Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины, который должен упростить оказание помощи стране. Закон временно снимает часть требований, связанных с полномочиями президента по ленд-лизу вооружений, если оно будет поставляться правительству Украины или других стран Восточной Европы, «подвергнувшихся российскому вторжению».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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