Земан разрешил 103 чешским гражданам присоединиться к ВС Украины
Президент Чехии Милош Земан разрешил 103 гражданам республики присоединиться к вооруженным силам Украины (ВСУ), сообщает информационное агентство ČTK со ссылкой на пресс-службу главы государства. Им осталось получить одобрение премьер-министра республики Петра Фиалы.
Чешское законодательство запрещает гражданам без согласия главы государства проходить службу в военных или полувоенных иностранных подразделениях. Для того чтобы получить разрешение, они должны подать прошение президенту республики. По данным минобороны страны, официальное заявление о прохождении службы в ВСУ подали почти 400 граждан. После этого МИД и МВД обработали их и передали Земану.
По имеющимся у агентства данным, чешские добровольцы уже принимали участие в боевых действиях на Украине, однако нет информации об их точном количестве. В конце марта появились снимки, на которых некоторые из них были замечены в городе Ирпень под Киевом.
7 мая МИД Хорватии сообщил о задержании гражданина республики в Мариуполе. Он был задержан российскими военными. В начале марта Минобороны России вызвало атташе по вопросам обороны при посольстве Хорватии в Москве в связи с действиями хорватских граждан на Украине, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Помимо этого оборонное ведомство сообщило о наращивании странами Запада числа контрактников, которых отправляют в районы боевых действий на Украине. В частности, Хорватия, Великобритания, Дания, Латвия и Польша на законодательном уровне разрешили своим гражданам принимать участие в военных сражениях в республике. Президент Украины Владимир Зеленский тогда же сообщил, что в страну должны прибыть примерно 16 000 иностранных наемников.