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Земан разрешил 103 чешским гражданам присоединиться к ВС Украины

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Президент Чехии Милош Земан разрешил 103 гражданам республики присоединиться к вооруженным силам Украины (ВСУ), сообщает информационное агентство ČTK со ссылкой на пресс-службу главы государства. Им осталось получить одобрение премьер-министра республики Петра Фиалы.

Чешское законодательство запрещает гражданам без согласия главы государства проходить службу в военных или полувоенных иностранных подразделениях. Для того чтобы получить разрешение, они должны подать прошение президенту республики. По данным минобороны страны, официальное заявление о прохождении службы в ВСУ подали почти 400 граждан. После этого МИД и МВД обработали их и передали Земану.

По имеющимся у агентства данным, чешские добровольцы уже принимали участие в боевых действиях на Украине, однако нет информации об их точном количестве. В конце марта появились снимки, на которых некоторые из них были замечены в городе Ирпень под Киевом.

7 мая МИД Хорватии сообщил о задержании гражданина республики в Мариуполе. Он был задержан российскими военными. В начале марта Минобороны России вызвало атташе по вопросам обороны при посольстве Хорватии в Москве в связи с действиями хорватских граждан на Украине, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. 

Помимо этого оборонное ведомство сообщило о наращивании странами Запада числа контрактников, которых отправляют в районы боевых действий на Украине. В частности, Хорватия, Великобритания, Дания, Латвия и Польша на законодательном уровне разрешили своим гражданам принимать участие в военных сражениях в республике. Президент Украины Владимир Зеленский тогда же сообщил, что в страну должны прибыть примерно 16 000 иностранных наемников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных