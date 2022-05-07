МИД Хорватии сообщил о задержании гражданина республики в Мариуполе

Также Минобороны сообщило о наращивании странами Запада числа контрактников, которых отправляют в районы боевых действий на Украине. В частности, Хорватия, Великобритания, Дания, Латвия и Польша на законодательном уровне разрешили своим гражданам принимать участие в военных сражениях в республике. Президент Украины Владимир Зеленский тогда же сообщил, что в страну должны прибыть примерно 16 000 иностранных наемников.