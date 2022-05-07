МИД Хорватии сообщил о задержании гражданина республики в Мариуполе
В Мариуполе российские военные задержали гражданина Хорватии, передает «РИА Новости» со ссылкой на хорватский национальный телеканал HRT. Информацию об этом подтвердило министерство иностранных дел республики.
«МИД подтвердил, что российская армия задержала хорватского гражданина, который, по неподтвержденной информации СМИ, пытался выйти из Мариуполя вместе с несколькими другими бойцами», — отмечает телеканал.
МИД Хорватии в сотрудничестве с властями Украины будет работать над разрешением ситуации, говорится в сообщении ведомства.
В начале марта Минобороны России вызвало атташе по вопросам обороны при посольстве Хорватии в Москве в связи с действиями хорватских граждан на Украине, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
«Военному атташе было указано на незаконную деятельность гражданина Хорватии Дениса Шелера, участвовавшего в боевых действиях на юго-востоке Украины в 2015 г., формирующего отряды хорватских наемников для отправки на Украину. Обратили внимание, что нам известно о прибытии на Украину около 200 хорватских наемников», — рассказал представитель ведомства.
Также Минобороны сообщило о наращивании странами Запада числа контрактников, которых отправляют в районы боевых действий на Украине. В частности, Хорватия, Великобритания, Дания, Латвия и Польша на законодательном уровне разрешили своим гражданам принимать участие в военных сражениях в республике. Президент Украины Владимир Зеленский тогда же сообщил, что в страну должны прибыть примерно 16 000 иностранных наемников.
В апреле в Мариуполе российские военные перехватили радиопереговоры иностранных наемников как минимум на шести европейских языках, сообщал Конашенков.