Минобороны вызвало военного атташе Хорватии из-за действий ее граждан на Украине
Министерство обороны России сегодня вызвало атташе по вопросам обороны при посольстве Хорватии в Москве в связи с действиями хорватских граждан на Украине, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
«Военному атташе было указано на незаконную деятельность гражданина Хорватии Дениса Шелера, участвовавшего в боевых действиях на юго-востоке Украины в 2015 г., формирующего отряды хорватских наемников для отправки на Украину. Обратили внимание, что нам известно о прибытии на Украину около 200 хорватских наемников», — рассказал представитель ведомства.
Также Минобороны сообщило о наращивании странами Запада числа контрактников, которых отправляют в районы боевых действий на Украине. В частности, Хорватия, Великобритания, Дания, Латвия и Польша на законодательном уровне разрешили своим гражданам принимать участие в военных сражениях в республике. Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в страну должны прибыть примерно 16 000 иностранных наемников.
По словам Конашенкова, такие солдаты в соответствии с международным гуманитарным правом не являются комбатантами, а значит, не имеют права на получение статуса военнопленных. «Самое хорошее, что ожидает иностранных наемников при задержании, — привлечение к уголовной ответственности», — предупредил представитель Минобороны, подчеркнув, что гражданам иностранных государств стоит «семь раз подумать», прежде чем поехать на Украину.
21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 22 февраля президент Владимир Путин подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими территориями, подразумевающие в том числе военную помощь. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. Как пояснял представитель Минобороны Игорь Конашенков, на территории Украины должны были появиться базы НАТО с ядерным оружием. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны ввели в отношении России жесткие экономические санкции.