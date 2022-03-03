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Российские войска уничтожили основные группировки украинских националистов

Ведомости

Подразделения ВС России уничтожили основные группировки украинских националистов в ходе спецоперации на Украине, однако страны Запада начали отправлять в страну контрактников ЧВК, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Обращаем внимание, что на фоне окружения и уничтожения российскими вооруженными силами основных группировок украинских националистов западные страны нарастили отправку в районы боевых действий контрактников частных военных компаний», — заявил Конашенков.

По его словам, иностранные наемники совершают диверсии и налеты на колонны российской техники и подвозы материальных средств. Они используют оружие, которое западные страны поставили Украине. Военная разведка США развернула кампанию по отправке контрактников ЧВК на Украину, а несколько стран разрешили своим гражданам воевать в стране на законодательном уровне.

«Все направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами. Они не имеют права на статус военнопленного. Самое хорошее, что ожидает иностранных наемников при задержании, – это привлечение к уголовной ответственности», — подчеркнул Конашенков. Он призвал наемников, которые планируют поехать воевать на Украину, «семь раз подумать перед поездкой».

24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции в Донбассе. Целью операции президент Владимир Путин назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны объявили о введении санкций в отношении России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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