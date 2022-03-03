Российские войска уничтожили основные группировки украинских националистов
Подразделения ВС России уничтожили основные группировки украинских националистов в ходе спецоперации на Украине, однако страны Запада начали отправлять в страну контрактников ЧВК, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
«Обращаем внимание, что на фоне окружения и уничтожения российскими вооруженными силами основных группировок украинских националистов западные страны нарастили отправку в районы боевых действий контрактников частных военных компаний», — заявил Конашенков.
По его словам, иностранные наемники совершают диверсии и налеты на колонны российской техники и подвозы материальных средств. Они используют оружие, которое западные страны поставили Украине. Военная разведка США развернула кампанию по отправке контрактников ЧВК на Украину, а несколько стран разрешили своим гражданам воевать в стране на законодательном уровне.
«Все направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами. Они не имеют права на статус военнопленного. Самое хорошее, что ожидает иностранных наемников при задержании, – это привлечение к уголовной ответственности», — подчеркнул Конашенков. Он призвал наемников, которые планируют поехать воевать на Украину, «семь раз подумать перед поездкой».
24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции в Донбассе. Целью операции президент Владимир Путин назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны объявили о введении санкций в отношении России.