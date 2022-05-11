В результате обстрела Белгородской области пострадал один человек

«С главой села на постоянной связи: есть частичное разрушение одного жилого дома. Основное задымление происходит из-за камыша, растущего за пределами населенного пункта. Пожарные расчеты уже работают на месте. Еще раз: село не горит, дома не горят», – пояснил он.