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В результате обстрела Белгородской области пострадал один человек

Ведомости

Один человек пострадал при обстреле села Солохи Белгородского района Белгородской области со стороны Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, пострадавшему уже оказывается медицинская помощь, на месте работают оперативные службы. Также в результате обстрела был разрушен один жилой дом, уточнил Гладков.

«С главой села на постоянной связи: есть частичное разрушение одного жилого дома. Основное задымление происходит из-за камыша, растущего за пределами населенного пункта. Пожарные расчеты уже работают на месте. Еще раз: село не горит, дома не горят», – пояснил он.

Ранее, 11 мая, о работе противовоздушной обороны (ПВО) в Курской области сообщал губернатор Роман Старовойт – в приграничной зоне был сбит украинский беспилотник.

Приграничные районы России подвергаются обстрелам со стороны Украины с начала спецоперации. В середине апреля в шести из семи таких регионов ввели «желтый» уровень террористической опасности – он действует в Курской, Брянской и Белгородской областях и отдельных районах Воронежской области, Краснодарского края и Крыма.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных