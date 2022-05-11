В результате обстрела Белгородской области пострадал один человек
Один человек пострадал при обстреле села Солохи Белгородского района Белгородской области со стороны Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
По словам главы региона, пострадавшему уже оказывается медицинская помощь, на месте работают оперативные службы. Также в результате обстрела был разрушен один жилой дом, уточнил Гладков.
«С главой села на постоянной связи: есть частичное разрушение одного жилого дома. Основное задымление происходит из-за камыша, растущего за пределами населенного пункта. Пожарные расчеты уже работают на месте. Еще раз: село не горит, дома не горят», – пояснил он.
Ранее, 11 мая, о работе противовоздушной обороны (ПВО) в Курской области сообщал губернатор Роман Старовойт – в приграничной зоне был сбит украинский беспилотник.
Приграничные районы России подвергаются обстрелам со стороны Украины с начала спецоперации. В середине апреля в шести из семи таких регионов ввели «желтый» уровень террористической опасности – он действует в Курской, Брянской и Белгородской областях и отдельных районах Воронежской области, Краснодарского края и Крыма.