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Губернатор Курской области сообщил о сбитом в приграничной зоне украинском беспилотнике

Ведомости

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник в приграничной зоне Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Залпы, о которых сегодня сообщали жители Рыльского района, были связаны с работой наших ПВО по украинскому беспилотнику в приграничной зоне. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбит, пострадавших и разрушений нет», — написал он.

Ранее сегодня в Курской области продлили «желтый» уровень террористической опасности до 25 мая. Аналогичное решение приняли и в Белгородской области.

Приграничные районы России подвергаются обстрелам со стороны Украины с начала спецоперации. В середине апреля в шести из семи таких регионов ввели «желтый» уровень террористической опасности. Такое решение приняли власти Курской, Брянской и Белгородской областей и отдельные районы Воронежской области, Краснодарского края и Крыма.

1 мая Старовойт сообщил, что в Рыльском районе области на границе с Украиной частично обрушились конструкции железнодорожного моста. Губернатор назвал происшествие диверсией и сообщил о возбуждении уголовного дела. По железнодорожной ветке проходили товарные составы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных