Губернатор Курской области сообщил о сбитом в приграничной зоне украинском беспилотнике
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник в приграничной зоне Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Залпы, о которых сегодня сообщали жители Рыльского района, были связаны с работой наших ПВО по украинскому беспилотнику в приграничной зоне. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбит, пострадавших и разрушений нет», — написал он.
Ранее сегодня в Курской области продлили «желтый» уровень террористической опасности до 25 мая. Аналогичное решение приняли и в Белгородской области.
Приграничные районы России подвергаются обстрелам со стороны Украины с начала спецоперации. В середине апреля в шести из семи таких регионов ввели «желтый» уровень террористической опасности. Такое решение приняли власти Курской, Брянской и Белгородской областей и отдельные районы Воронежской области, Краснодарского края и Крыма.
1 мая Старовойт сообщил, что в Рыльском районе области на границе с Украиной частично обрушились конструкции железнодорожного моста. Губернатор назвал происшествие диверсией и сообщил о возбуждении уголовного дела. По железнодорожной ветке проходили товарные составы.