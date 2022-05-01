В Курской области назвали диверсией обрушение железнодорожного моста
1 мая в Рыльском районе Курской области на границе с Украиной частично обрушились конструкции железнодорожного моста, это происшествие является диверсией, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«К сожалению, информация подтвердилась. Это была диверсия, поэтому заведено уголовное дело, и следственные органы, специалисты силовых ведомств будут разбираться», — сказал Старовойт в видеообращении в своем Telegram-канале.
Последствия происшествия были обнаружены около полудня на 67-м километре железной дороги Суджа — Сосновый Бор, сообщил ранее глава региона. По его словам, железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов.
В пресс-службе Московской железной дороги позднее сообщили, что повреждение моста в Курской области не повлияло на движение поездов.
«Сегодня в 11.10 обнаружено повреждение железнодорожного моста на неэлектрифицированном участке Суджа — Сосновый Бор в Курской области, который используется только для маневровой работы. По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Ранее сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пожаре на территории объекта Министерства обороны России. В результате пожара пострадал один человек, его жизни ничего не угрожает, заявил Гладков.
27 апреля ФСБ сообщила о предотвращении диверсии на транспортном объекте в Белгородской области. Диверсию, по ее данным, готовили сторонники украинских националистов.