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Политика

В Курской области назвали диверсией обрушение железнодорожного моста

Ведомости

1 мая в Рыльском районе Курской области на границе с Украиной частично обрушились конструкции железнодорожного моста, это происшествие является диверсией, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.   

«К сожалению, информация подтвердилась. Это была диверсия, поэтому заведено уголовное дело, и следственные органы, специалисты силовых ведомств будут разбираться», — сказал Старовойт в видеообращении в своем Telegram-канале.

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Последствия происшествия были обнаружены около полудня на 67-м километре железной дороги Суджа — Сосновый Бор, сообщил ранее глава региона. По его словам, железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов.

В пресс-службе Московской железной дороги позднее сообщили, что повреждение моста в Курской области не повлияло на движение поездов.

«Сегодня в 11.10 обнаружено повреждение железнодорожного моста на неэлектрифицированном участке Суджа — Сосновый Бор в Курской области, который используется только для маневровой работы. По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Ранее сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пожаре на территории объекта Министерства обороны России. В результате пожара пострадал один человек, его жизни ничего не угрожает, заявил Гладков.

27 апреля ФСБ сообщила о предотвращении диверсии на транспортном объекте в Белгородской области. Диверсию, по ее данным, готовили сторонники украинских националистов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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