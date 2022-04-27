ФСБ сообщила о предотвращении диверсии в Белгородской области
Сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на транспортном объекте в Белгородской области, задержанные злоумышленники — сторонники украинских националистов, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
«Федеральной службой безопасности в Белгороде при подготовке к совершению диверсии на одном из объектов транспортной инфраструктуры Белгородской области задержаны двое граждан России, являющихся сторонниками украинского нацизма», — сообщили в ФСБ (цитата по ТАСС).
Силовики установили, что задержанные отправляли на специальный сайт данные о российских военнослужащих, которые участвуют в спецоперации на Украине. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии).