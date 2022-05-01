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Общество

Власти Курской области сообщили об обрушении железнодорожного моста

Ведомости

В Рыльском районе Курской области на границе с Украиной частично обрушились конструкции железнодорожного моста, сообщил в воскресенье губернатор региона Роман Старовойт.   

Последствия происшествия, причины которого пока не установлены, были обнаружены около полудня на 67-м километре железной дороги Суджа-Сосновый Бор.

«Сейчас на месте работают спецслужбы, чтобы установить причины ЧП. Железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов», написал Старовойт в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в результате обрушения моста никто не пострадал. 

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Накануне глава Курской области рассказал об обстреле пункта пропуска Крупец в Рыльском районе со стороны Украины. По его словам, было выпущено несколько минометных снарядов. «Ответным огнем пограничников и военных огневая точка была быстро подавлена. Жертв, пострадавших и разрушений нет», — писал Старовойт.

С начала спецоперации на Украине власти приграничных регионов России периодически сообщают об обстрелах со стороны Украины. 30 апреля российские средства противовоздушной обороны обнаружили самолет Вооруженных сил Украины, два снаряда упали в поселке Жеча Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

29 апреля Богомаз сообщил об обстреле из минометов пограничного пункта в пгт. Белая Березка в Брянской области. Он рассказал, что в результате обстрела были повреждены сети водо- и электроснабжения, все работы по их восстановлению уже провели.

14 апреля два боевых вертолета вооруженных сил Украины вторглись в воздушное пространство РФ и обстреляли поселок Климово в Брянской области, сообщал Следственный комитет России. Около сотни домов были повреждены, два сгорели полностью, заявил тогда Богомаз. В результате пострадали восемь человек, двое из них находились в тяжелом состоянии. В районе тогда ввели режим ЧС. 18 апреля его отменили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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