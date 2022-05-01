Власти Курской области сообщили об обрушении железнодорожного моста
В Рыльском районе Курской области на границе с Украиной частично обрушились конструкции железнодорожного моста, сообщил в воскресенье губернатор региона Роман Старовойт.
Последствия происшествия, причины которого пока не установлены, были обнаружены около полудня на 67-м километре железной дороги Суджа-Сосновый Бор.
«Сейчас на месте работают спецслужбы, чтобы установить причины ЧП. Железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов», написал Старовойт в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в результате обрушения моста никто не пострадал.
Накануне глава Курской области рассказал об обстреле пункта пропуска Крупец в Рыльском районе со стороны Украины. По его словам, было выпущено несколько минометных снарядов. «Ответным огнем пограничников и военных огневая точка была быстро подавлена. Жертв, пострадавших и разрушений нет», — писал Старовойт.
С начала спецоперации на Украине власти приграничных регионов России периодически сообщают об обстрелах со стороны Украины. 30 апреля российские средства противовоздушной обороны обнаружили самолет Вооруженных сил Украины, два снаряда упали в поселке Жеча Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
29 апреля Богомаз сообщил об обстреле из минометов пограничного пункта в пгт. Белая Березка в Брянской области. Он рассказал, что в результате обстрела были повреждены сети водо- и электроснабжения, все работы по их восстановлению уже провели.
14 апреля два боевых вертолета вооруженных сил Украины вторглись в воздушное пространство РФ и обстреляли поселок Климово в Брянской области, сообщал Следственный комитет России. Около сотни домов были повреждены, два сгорели полностью, заявил тогда Богомаз. В результате пострадали восемь человек, двое из них находились в тяжелом состоянии. В районе тогда ввели режим ЧС. 18 апреля его отменили.