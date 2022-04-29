Губернатор Брянской области сообщил о минометном обстреле погранпункта
Пограничный пункт в пгт. Белая Березка в Брянской области 29 апреля обстреляли из минометов, сообщил губернатор Александр Богомаз во «ВКонтакте».
«29 апреля подвергнуто минометному обстрелу с территории Украины отделение пограничного управления ФСБ России по Брянской области в пгт. Белая Березка Трубчевского района. В результате обстрела пострадавших нет», — сообщил Богомаз.
Он рассказал, что в результате обстрела были повреждены сети водо- и электроснабжения, все работы по их восстановлению уже провели. На кладбище в результате обстрела упало дерево.
Ранее сегодня, 29 апреля, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что пункт пропуска в Курской области на границе с Украиной был обстрелян из минометов. Российские пограничники ответным огнем подавили огневые точки, в результате происшествия жертв и разрушений нет.
В четверг, 14 апреля, два боевых вертолета вооруженных сил Украины вторглись в воздушное пространство РФ и обстреляли поселок Климово в Брянской области, сообщал Следственный комитет России. Около сотни домов были повреждены, два сгорели полностью, заявил тогда Богомаз. В результате пострадали восемь человек, двое из них находились в тяжелом состоянии. В районе тогда ввели режим ЧС. 18 апреля его отменили.