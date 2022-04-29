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Губернатор Брянской области сообщил о минометном обстреле погранпункта

Ведомости

Пограничный пункт в пгт. Белая Березка в Брянской области 29 апреля обстреляли из минометов, сообщил губернатор Александр Богомаз во «ВКонтакте».

«29 апреля подвергнуто минометному обстрелу с территории Украины отделение пограничного управления ФСБ России по Брянской области в пгт. Белая Березка Трубчевского района. В результате обстрела пострадавших нет», — сообщил Богомаз.

Он рассказал, что в результате обстрела были повреждены сети водо- и электроснабжения, все работы по их восстановлению уже провели. На кладбище в результате обстрела упало дерево.

Ранее сегодня, 29 апреля, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что пункт пропуска в Курской области на границе с Украиной был обстрелян из минометов. Российские пограничники ответным огнем подавили огневые точки, в результате происшествия жертв и разрушений нет.

В четверг, 14 апреля, два боевых вертолета вооруженных сил Украины вторглись в воздушное пространство РФ и обстреляли поселок Климово в Брянской области, сообщал Следственный комитет России. Около сотни домов были повреждены, два сгорели полностью, заявил тогда Богомаз. В результате пострадали восемь человек, двое из них находились в тяжелом состоянии. В районе тогда ввели режим ЧС. 18 апреля его отменили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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