Губернатор Курской области сообщил об обстреле погранпункта
Пункт пропуска в Курской области на границе с Украиной был обстрелян из минометов, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Около 8:00 из минометов был обстрелян пункт пропуска в селе Крупец. Ответным огнем наших пограничников и военных огневые точки подавлены. Жертв и разрушений нет», — говорится в сообщении.
С начала спецоперации на Украине власти приграничных регионов России периодически сообщают об обстрелах со стороны Украины. 27 апреля Старовойт сообщил о срабатывании системы ПВО, которая перехватила украинский беспилотник. 25 апреля он рассказал, что система ПВО сбила два украинских беспилотника в селе Боровое Курской области.
23 апреля со стороны Украины обстреляли из минометов и артиллерийских орудий сотрудников погрануправления ФСБ по Курской области в пограничном пункте пропуска «Теткино». В результате происшествия загорелось здание Россельхознадзора. По факту обстрела возбудили уголовное дело.