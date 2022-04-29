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Губернатор Курской области сообщил об обстреле погранпункта

Ведомости

Пункт пропуска в Курской области на границе с Украиной был обстрелян из минометов, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Около 8:00 из минометов был обстрелян пункт пропуска в селе Крупец. Ответным огнем наших пограничников и военных огневые точки подавлены. Жертв и разрушений нет», — говорится в сообщении.

С начала спецоперации на Украине власти приграничных регионов России периодически сообщают об обстрелах со стороны Украины. 27 апреля Старовойт сообщил о срабатывании системы ПВО, которая перехватила украинский беспилотник. 25 апреля он рассказал, что система ПВО сбила два украинских беспилотника в селе Боровое Курской области.

23 апреля со стороны Украины обстреляли из минометов и артиллерийских орудий сотрудников погрануправления ФСБ по Курской области в пограничном пункте пропуска «Теткино». В результате происшествия загорелось здание Россельхознадзора. По факту обстрела возбудили уголовное дело.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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