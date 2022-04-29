Губернатор Курской области сообщил об обстреле погранпункта

С начала спецоперации на Украине власти приграничных регионов России периодически сообщают об обстрелах со стороны Украины. 27 апреля Старовойт сообщил о срабатывании системы ПВО, которая перехватила украинский беспилотник. 25 апреля он рассказал, что система ПВО сбила два украинских беспилотника в селе Боровое Курской области.