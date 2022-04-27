Губернатор Курской области сообщил о срабатывании системы ПВО

С начала спецоперации на Украине власти приграничных регионов России периодически сообщают об обстрелах со стороны Украины. 25 апреля Старовойт сообщил, что система ПВО сбила два украинских беспилотника в 04:15 в селе Боровое Курской области. 23 апреля со стороны Украины обстреляли из минометов и артиллерийских орудий сотрудников погрануправления ФСБ по Курской области в пограничном пункте пропуска «Теткино». В результате происшествия загорелось здание Россельхознадзора. По факту обстрела возбудили уголовное дело.