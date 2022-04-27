Губернатор Курской области сообщил о срабатывании системы ПВО
По предварительным данным, в Курской области сработала система противовоздушной обороны, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Сегодня ночью, в 2:45, многие жители Курска слышали хлопки. Детали инцидента уточняются. По предварительным данным, сработала система ПВО. Жертв и разрушений нет», — сообщил Старовойт. Позднее губернатор сообщил, что ПВО перехватили украинский беспилотник, в результате происшествия никто не пострадал.
С начала спецоперации на Украине власти приграничных регионов России периодически сообщают об обстрелах со стороны Украины. 25 апреля Старовойт сообщил, что система ПВО сбила два украинских беспилотника в 04:15 в селе Боровое Курской области. 23 апреля со стороны Украины обстреляли из минометов и артиллерийских орудий сотрудников погрануправления ФСБ по Курской области в пограничном пункте пропуска «Теткино». В результате происшествия загорелось здание Россельхознадзора. По факту обстрела возбудили уголовное дело.
Шесть из семи граничащих с Украиной регионов ввели «желтый», или высокий, уровень террористической опасности. Это Курская, Брянская и Белгородская области, а также отдельные районы Воронежской области, Краснодарского края и республики Крым. Не повышала уровень террористической опасности Ростовская область – она граничит с ДНР и ЛНР.