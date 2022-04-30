Губернатор Брянской области сообщил о попадании снарядов ВСУ в поселок Жеча

С начала спецоперации на Украине власти приграничных регионов России периодически сообщают об обстрелах со стороны Украины. 29 апреля Богомаз сообщил об обстреле из минометов пограничного пункта в пгт. Белая Березка в Брянской области. Он рассказал, что в результате обстрела были повреждены сети водо- и электроснабжения, все работы по их восстановлению уже провели.