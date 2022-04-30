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Губернатор Брянской области сообщил о попадании снарядов ВСУ в поселок Жеча

Ведомости

Российские средства противовоздушной обороны утром в субботу обнаружили самолет Вооруженных сил Украины, два снаряда упали в поселке Жеча Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. 

«Сегодня утром, в 6.50,  российскими средствами противовоздушной обороны был обнаружен самолет ВСУ. При выполнении действий, направленных на недопущение проникновения объекта на территорию Российской Федерации, в населенный пункт Жеча Стародубского округа попало два снаряда», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, взрывная  волна повредила обшивку технологических зданий нефтеналивного терминала, второй снаряд повредил прилегающую территорию. Сейчас на месте работают оперативные службы, пострадавших нет, сообщил Богомаз.

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С начала спецоперации на Украине власти приграничных регионов России периодически сообщают об обстрелах со стороны Украины. 29 апреля Богомаз сообщил об обстреле из минометов пограничного пункта в пгт. Белая Березка в Брянской области. Он рассказал, что в результате обстрела были повреждены сети водо- и электроснабжения, все работы по их восстановлению уже провели.

В тот же день губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что пункт пропуска на границе с Украиной был обстрелян из минометов. Российские пограничники ответным огнем подавили огневые точки, в результате происшествия жертв и разрушений нет.

27 апреля Старовойт заявил о срабатывании системы ПВО, которая перехватила украинский беспилотник. 25 апреля он рассказал, что система ПВО сбила два украинских беспилотника в селе Боровое Курской области.

14 апреля два боевых вертолета вооруженных сил Украины вторглись в воздушное пространство РФ и обстреляли поселок Климово в Брянской области, сообщал Следственный комитет России. Около сотни домов были повреждены, два сгорели полностью, заявил тогда Богомаз. В результате пострадали восемь человек, двое из них находились в тяжелом состоянии. В районе тогда ввели режим ЧС. 18 апреля его отменили.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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